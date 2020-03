Meghaladta a 700 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Európát tekintve továbbra is drámai a helyzet Olaszországban.

A világban már több mint 700 ezren betegedtek meg koronavírusban, az összes halálos áldozat száma pedig meghaladja a 33 ezret, a gócpont azonban egyértelműen az Egyesült Államok lett több mint 127 ezer megbetegedéssel. Ami Európát illeti, továbbra is drámai a járványhelyzet Olaszországban is. Mára meghaladhatja a 100 ezret az olaszországi fertőzöttek száma. Vasárnap újabb 756-an haltak meg Itáliában a szombati 889 áldozat után, szakértők azonban azt remélik, hogy túlvannak a járvány csúcspontján és mostantól fokról fokra csökken a megbetegedések és halálos áldozatok száma. Igaz, ma 3815-fertőzőttről számoltak be, ami több a szombatinál, de a jelek szerint tartósan sikerül 4000 alatt tartani a megbetegedések számát. Spanyolország is azt reméli, hogy lassan túlvan a csúcsponton. Az országban kezd összeomlani az egészségügy, a fertőzöttek száma már megközelíti a 80 ezret, a halottaké pedig meghaladja a 6600-at. Közben Franciaország is egyre kevésbé képes megküzdeni a válsággal. Már több mint 2300-an vesztették életüket, a kormány ezért a kijárási tilalmat két héttel, április 15-ig hosszabbította meg. Különösen az ország északkeleti részén vált drámaivá a helyzet, német kórházak több francia beteget vettek fel. Az egész világ a német egészségügyet irigyli, ahol bár 60 ezren fertőződtek meg, az áldozatok száma 500, azaz nem éri el az egy százalékot, s a kórházak még képesek ellátni a betegeket. Ráadásul a legújabb adatok szerint az új megbetegedések aránya is lassulást mutat. Berlinben is lázasan kutatnak a koronavírus elleni csodaszer után. Sokan bíznak a berlini virológus, Stefan Kaufmann által kifejlesztett készítményben, amelyet egy hónap múlva tesztelhetnek embereken. A Max Planc Intézet szakértője szerint nem rosszak az esélyek.