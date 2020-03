Bevásárlóközpontok és üzletek nyitottak ki Vuhanban

Az ausztrál kormány bértámogatást fizet, és Indiában nem tervezik, hogy meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat.

Ausztráliában 130 milliárd ausztrál dolláros (25 ezer milliárd forint) gazdasági élénkítő csomagot fogadott el a kormány annak érdekében, hogy az emberek a koronavírus-járvány ideje alatt is kapjanak fizetést – jelentette be hétfőn Scott Morrison ausztrál miniszterelnök újságírók előtt. Az intézkedés értelmében az ausztrál vállalatok a következő hat hónapban kéthetente minden alkalmazottjuk után 1500 dolláros (300 ezer forint) bérkiegészítési támogatást fognak kapni, hogy a járvány alatt is tudják fizetni a béreket, még akkor is, ha alkalmazottaik nem tudnak ténylegesen dolgozni. A kormány számítása szerint 6 millió ausztrálnak lesz szüksége erre a támogatásra a következő hónapokban. A kifizetéseket az állam május első hetében kezdi meg, de március 30-i dátummal visszamenőlegesen is folyósítják az összeget. Ausztráliában eddig nagyjából 4200 pozitív koronavírus-tesztet és a járvánnyal összefüggésben 18 halálesetet jegyeztek fel a hatóságok. Bár Dél-Koreában hétfőre enyhén csökkenő tendenciát mutatott az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, Szöulban és környékén egyre több csoportos fertőzésre bukkannak, és külföldről is egyre többen hurcolják be újra a betegséget. Az országban összesen 9661 fertőzésről tudnak, több mint 5200 ember azóta meggyógyult, és jelenleg nagyjából 4200-an szorulnak orvosi kezelésre. Tizennyolc napja az új esetek száma minden nap száz körül mozog. Dél-Koreában eddig 158-an haltak bele a Covid-19 betegségbe. Az egészségügyi hatóságok továbbra is „zéró toleranciával” lépnek fel azokkal szemben, akik megszegik a járvány terjedésének megállítása érdekében bevezetett korlátozó intézkedéseket, és jogi eljárást indítanak azok ellen, akik nem tartják be a kijárási tilalmat. Szerdától kötelezően kéthetes karanténba kell vonulnia a Dél-Koreába érkező külföldieknek, függetlenül attól, hogy milyen állampolgárságúak és honnan érkeznek. Azt, aki ennek a rendelkezésnek ellenszegül, a hatóságok azonnali hatállyal kitoloncolhatják az országból. Indiában nem tervezik, hogy meghosszabbítják majd a járvány miatt három hétre elrendelt kijárási korlátozásokat. Narendra Modi kormányfő múlt héten arra szólította fel országának 1,3 milliárd lakosát, hogy maradjon otthon április 15-ig, viszont a rendelkezés miatt szegények milliói kerültek lehetetlen helyzetbe. Sokan nem tudnak ennivalót vásárolni, a munka nélkül maradt vendégmunkások pedig esetenként több száz kilométert kénytelenek gyalogolni, hogy hazatérhessenek, ráadásul a nagyvárosokból széthurcolhatják a fertőzést. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Indiában eddig 1071 koronavírusos esetet észleltek, és 29-en haltak meg a fertőzés következtében. Ezek a számok alacsonyak az Egyesült Államok, Olaszország vagy Kína adataihoz képest, de Indiában várhatóan csak hetek múlva fog tetőzni a járvány. Félő, hogy az esetek hirtelen megugrása összeroppanthatja India gyenge lábakon álló egészségügyi rendszerét. Japánban hétfőre 1896-ra emelkedett a fertőzöttek és 67-re a halálesetek száma. A megbetegedések jelentős részét Tokióban észlelték. A japán fővárosban a múlt hét végén felkérték a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban, és a Tokió környéki településen élőket is arra figyelmeztették, hogy ne tegyenek hétvégi kirándulást Tokióba. A Fülöp-szigeteken a hatóságok még bizonytalanok abban, hogy meg kell-e hosszabbítani az egy hónapra meghirdetett kijárási korlátozásokat, amelyek az ország lakosságának mintegy felét érintik. Bár Luzon szigetén már harmadik hete van érvényben kijárási korlátozás, az észlelt fertőzések és megbetegedések jelenlegi száma nem tükrözi még a járvány valós helyzetét. Arról csak további tesztek elvégzése után kaphatnak pontos képet, és majd ennek tükrében döntenek a korlátozások további szigorításáról vagy esetleges lazításáról – mondta el az egészségügyi miniszter. A Fülöp-szigeteken 1418 koronavírusos esetről tudnak, és 71 ember halt bele a fertőzésbe.