Jövő júliusban rendezik meg az olimpiát

A labdarúgócsapatok költségeinek csökkentése érdekében a havi járandóságok felső határának bevezetését javasolták Németországban, de más országok nem kérnek ebből.

Rengeteg klubnak okoz komoly anyagi nehézséget, hogy a koronavírus miatti kényszerszünetben is fizetést adjon az alkalmazottainak, miközben nincsenek bevételei. Németországban fölmerült a fizetési sapka bevezetésének ötlete, az elképzelést bizonyos feltételek teljesülése esetén a Bayern München is támogatja. A bérek maximalizálására készített javaslat szerint a felső határt úgy kellene meghatározni, hogy a klubok a több hónapos leállás alatt se menjenek csődbe. Német sportközgazdászok szerint a Bajnokok Ligájában szereplő csapatoknál akár 70 százalékkal is csökkenhetne a játékosok fizetése.

„Jónak tartjuk az ötletet, annak ellenére, hogy mi stabil lábakon állunk és akár egy több hónapos kényszerszünet sem jelentene nagy gondot – hangsúlyozta Uli Hoeness, a Bayern München elnöke. – Tisztában vagyunk vele, hogy a járvány elhúzódása sok helyen csődhelyzetet idézhet elő, és mi azt szeretnénk, ha minden klub túlélné ezt a nehéz időszakot, ezért minden elképzelést támogatunk, ami segít annak elkerülésében, hogy egyesületek szűnjenek meg. Viszont ez csak akkor járható út számunkra, ha egész Európában kötelező jelleggel egységesítik a fizetések felső határát. Ellenkező esetben hátrányba kerülnénk a külföldi riválisokkal szemben, ebbe viszont már nem megyünk bele. Az is feltétel persze, hogy ez jogilag megoldható legyen.”

Martin Stopper jogász szerint a fizetések módosítása csak úgy lehetséges, ha közös megegyezéssel történik, szezon közben pedig egy ilyen módosítás az esélyegyenlőséget is sértheti.

„Csak akkor tudom ezt elképzelni, ha az országos futballszövetségek fölött álló szervezet, az UEFA vagy az Európai Unió ír elő mindenkire kötelezően érvényes fizetési sapkát – mondta Stopper. – Normális esetben ez elképzelhetetlen lenne, de most rendkívüli helyzetben vagyunk, amikor születhetnek rendkívüli döntések is. Egyébként igazságosabb lenne a fizetési sapka, hiszen a 100 méteres síkfutásban is mindenki a rajtvonalról indul, senkinek sem engedik meg, hogy 50 méter előnnyel vágjon neki a távnak.”

Mark-E. Orth, sportjogász szerint az EU nem írhatja elő kötelezően a fizetési sapka bevezetését. Erre az UEFA-nak van elvi lehetősége, de az Európai Labdarúgó-szövetség is pereket kockáztatna ezzel, ezért nem várható, hogy bevezetné a fizetések maximalizálását.

„Fizetési sapkát az amerikai profi sportokban is úgy vezettek be, hogy erről a klubtulajdonosok megállapodtak egymással, nem fölülről jött a döntés – jelentette ki a szakember. – Az európai futballban erre nem látok esélyt, annyira különbözőek az érdekek. Németországon belül születhet ilyen döntés a klubok egyetértésével, az is elképzelhető, hogy más országokban is lesznek ilyen lépések, de az egész kontinensen ez szinte kizárt. A milliárdos befektetők tulajdonában lévő klubok nem fognak belemenni egy ilyen megállapodásba.”

Négy havi fizetésről mondtak le a Juventusnál Négy havi fizetésükről mondtak le a játékosok a Juventus labdarúgócsapatánál. A futballisták és edzők a márciusi, áprilisi, májusi és júniusi járandóságaikat nem veszik fel. A klub közleménye szerint ezzel a lépéssel a labdarúgók 90 millió eurót spóroltak meg az egyesületnek. A torinói egylet vezetői közleményben mondtak köszönetet a játékosoknak, illetve bejelentették: ha esetleg májustól tétmeccseken szerepelhetne az együttes, akkor újratárgyalnak a fizetésekről.