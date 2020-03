A sok kicsi sokra megy: így köszönte meg Deutsch Tamás Soros György egymillió eurós támogatását

Az örökifjú fideszes szerint 357 millió forint nem sok, de azért Budapest nevében is köszöni a Soros-pénzt. Ennyi.

Kommentben mondott köszönetet Deutsch Tamás, fideszes pártalapító és EP-képviselő Soros Györgynek, amiért a milliárdos üzletember egymillió eurós járványügyi segélyt küld Budapestnek, a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül. „Természetesen köszönjük! A sok kicsi sokra megy. Ennyi” - írta egy indexes cikket idézve.

egy kormánypárti politikus a korábban patás ördögnek, ellenségnek, az Európai Bizottságot dróton rángató manipulátornak beállított Soros Györgynek hálálkodik.

A komment több kérdést is felvet, már azon túl az üdítő meglepetésen túl, hogykorábban patás ördögnek

Például azt, hogy egymillió euró – 357 millió forint - miért kicsi támogatás a fideszes képviselőnek.

Rögtön utána pedig azt is, hogy Deutsch Tamás fizetése vagy megtakarítása mekkora részét ajánlotta fel a járvány elleni védekezés céljaira, hány védőmaszkot, hány üveg kézfertőtlenítő szert vett vagy küldött az egészségügyben dolgozóknak. Saját felajánlásairól levélben kérdeztük meg Deutsch Tamást, kedvenc üzenőfelületén, a Facebookon. Ha kapunk válaszokat, frissítjük cikkünket. A képviselő amúgy saját tanulmányi támogatása miatt is hálás lehet Soros Györgynek, hiszen a fél Fideszhez hasonlóan, ő is Soros-pénzből tanulhatott: mint az azóta bedarált Népszabadság korábbi cikke emlékeztet rá, Deutsch egy Angliában és Magyarországon is működő menedzseriskola féléves képzésén vehetett részt a támogatásnak köszönhetően.