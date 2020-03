Vezéráldozatokat követel a járvány Madridban: meghalt Margit hercegnő és a terrorelhárítás vezetője is

A madridi régióban az észak-olaszországinál is gyorsabban terjed a járvány.

Koronavírus fertőzéssel diagnosztizálták a spanyol operatív törzs vezetőjét, dr. Fernando Simónt, a riasztások és vészhelyzetek koordinációs központjának igazgatóját. Szombaton a gyorsreagálású erők terrorelhárítási csoportjának 48 éves vezetője, Jesús Gayoso ezredes hunyt el ugyancsak koronavírus fertőzés miatt. A spanyol médiának nyilatkozó beosztottjai egybehangzóan hangsúlyozták, hogy az ezredes igen jó kondícióban lévő, sportos és rendszeresen sportoló egészséges férfi volt. Múlt hét elején két ismert újságíró, José María ”Chema” Candela és Tomas Díaz-Valdes is elhunyt koronavírus fertőzés következtében, valamint a királyi ház egyik tagja, Margit hercegnő. A madridi belügyminisztérium szombati közlése szerint az alárendeltségükbe tartozó különböző rendfenntartó egységek tagjai között mintegy 700 igazolt fertőzöttet találtak. Minden bizonnyal a hadseregbeli fertőzések száma is emelkedni fog, miután egy szombati rendelet alapján ezentúl a katonák fognak segíteni a járvány halálos áldozatainak elszállításában, mivel már főleg a leginkább érintett madridi régióban a halottasházak befogadóképessége kimerült.

Bár egyelőre még nem látni olyan megrázó képsorokat, mint amiket az észak-olaszországi Bergamóban kígyózó halottas katonai autókról közölt a világsajtó, Spanyolországban is drámai dolgok történnek. Múlt héten döbbenetes hírek sora érkezett a királyságból. Az idősotthonok fertőtlenítésével megbízott katonák magukra hagyott, fertőzésben elhunyt időseket találtak ágyaikban egy madridi külvárosi otthonban. A sajtóhírt maga az egészségügyi miniszter is megerősítette. A madridi hatóságok a főváros óriási jégcsarnokát is hullaházzá alakították helyhiány miatt, a nagy kiállítócsarnokot pedig kórházzá. A koronavírus terjedése a madridi régióban az észak-olaszországinál is gyorsabb. Más tartományokban viszont már érezhető némi javulás. María José Sierra epidemiológus, aki Fernando Simon fertőzöttsége miatt átvette a spanyol operatív törzs vezetését, hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, a járvány terjedési gyorsasága a március 25-e előtti napi 20 százalékos emelkedés helyett már „csak” 12 százalékos. Ami persze, még mindig drámai. Hétfő délben már 85 195 igazolt fertőzést tartottak számon, a halálesetek száma 7340 volt, ami 24 óra alatt 6300 új fertőzést és 812 elhalálozást jelent és egyben azt is, hogy a spanyol helyzet is már rosszabb, mint a korábbi kínai volt.

Bár Spanyolországban két hete szükségállapot van érvényben, Pedro Sánchez miniszterelnök további szigorításokat jelentett be. Hétfőtől leálltak a nem létfontosságú ágazatok is, mint például az autóipar vagy az építőipar. A korlátozás tervek szerint április 9-ig tart és csak az egészségügyet, a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az áruszállítást, az áram-, gáz-, vízellátást, a gyógyszeripart, a telekommunikációt és a médiát nem érinti.