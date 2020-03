Jobb tájékoztatást ígért a koronavírus ügyében Orbán a parlamentben

A koronavírussal kapcsolatban kapott számos kérdést a miniszterelnök a veszélyhelyzeti törvény elfogadása után.

Miért saját maga „megkoronázásáról” szavaztatta az Országgyűlést, miért nem a járvánnyal kapcsolatos hatékonyabb intézkedésekről - kérdezte Jakab Péter, a Jobbik elnöke Orbán Viktortól. A miniszterelnök válaszában felsorolta a járvánnyal kapcsolatos aktuális számokat, a fertőzöttek, halottak számát, és azt mondta, a különleges jogkört arányosan használják, majd ennek végén minden jogkört visszaadnak mindenkinek, aki pedig diktatúrát kiált ma, annak akkor bocsánatot kell majd kérnie.

Az MSZP-s Harangozó Tamás azt kérdezte, emeli-e a kormány az egészségügyi béreket, a nyugdíjakat, tervezi-e biztosítani a bérek 50-80 százalékát a bajba jutott cégeknél és meghosszabbítani a munkanélküli ellátást? Április elején „Magyarország legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét” jelentik be, majd akkor mindenki minden kérdésre választ kap - válaszolta Orbán Viktor, majd megismételte, hogy a veszélyhelyzetnek akkor lesz vége, amikor a parlament úgy dönt, vagyis ezzel „még emelték is a parlament jogköreit”. Arató Gergely a DK részéről az egészségügyben terjedő fertőzésekről és a kevés védőfelszerelésről kérdezte a miniszterelnököt és arról, a sorozatos hibák ellenére meddig tart ki Orbán bizalma Kásler Miklósban. A miniszterelnök szerint 13301 laboratóriumi tesztet végeztek el a WHO előírásai szerint, majd arról beszélt, a veszélyhelyzetet is korábban rendelték el, mint egy sor európai ország és hamarabb hoztak meg több rendelkezést, például az iskolai oktatás felfüggesztését. Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője azt kérdezte Orbántól: miért nem tudhatja egy polgármester, hogy saját településén hány beteg, hány fertőzött ember van? A miniszterelnök válaszában azt mondta, a helyi védelmi bizottságok felelősek a tájékoztatásért, ebben ülnek polgármesterek is. Keresztes László Lóránt szerint a megyei védelmi bizottságokban is ott ülnek a megyei jogú városok polgármesterei, mégsem jutnak hozzá az információkhoz, még az Operatív Törzstől sem. Orbán Viktor erre azt mondta, igyekszik javítani a helyzeten. A Párbeszéd részéről Tordai Bence szintén azt firtatta, vállalja-e a kormány, hogy más országokhoz hasonlóan kipótolja a fizetését a válságba jutott ágazatokban dolgozóknak és meghosszabbítják-e a munkanélküli juttatásokat. Orbán szerint továbbra sem akarnak „teljesítmény nélküli juttatásokat” adni, a cél továbbra is az, hogy mindenkinek legyen munkája, ez a válságkezelés iránya is, majd Jávor Benedeket, a Párbeszéd politikusát idézte, aki szerint „ez egy relatíve enyhe járvány, relatíve olcsó figyelmeztetés”.