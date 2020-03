Sok diák fél, hogy nem tud sikeresen felkészülni az érettségire

A járványügyi veszélyhelyzet miatt nagy bizonytalanság övezi a tavaszi vizsgaidőszakot – ezt jelzi egy „amatőr” felmérés is, amit egy tanuló készített diákok körében. A minisztérium szerint a megfelelő időben döntenek majd az érettségikről.

Számos, érettségi előtt álló diák nem érzi biztosítottnak a sikeres felkészüléshez szükséges feltételeket a májusban kezdődő vizsgaidőszakra, miután a koronavírus-járvány miatt digitális távoktatást rendelt el a kormány az iskolákban – derült ki egy online kitölthető kérdőív eredményéből . A kérdőívet egy nagymarosi végzős középiskolás, Nagy Márton tette közzé, és állítása szerint három nap alatt mintegy 6400 fiatal – vagyis az érettségi előtt álló diákok körülbelül 9 százaléka – töltötte ki azt. A kérdőívet elsősorban a „Leérettségizünk májusban” Facebook-csoport tagjai töltötték ki. A csoport a távoktatás elrendelése után jött létre azért, hogy az érettségire készülő diákok segíthessék egymást. A felmérés nem reprezentatív, mégis képet adhat az érettségi előtt álló diákok félelmeiről. A kérdőívet kitöltő diákok amellett, hogy aggódnak a sikeres felkészülés miatt, attól is tartanak, hogy az érettségik eddigi rend szerinti megtartása komoly járványügyi kockázattal járna. Többségük szerint a szokásos rendszerben nem lehet majd lebonyolítani a vizsgaidőszakot. Sokan támogatnának egy alternatív megoldást, ám ezek megítélése nem egységes. Például a válaszadók mintegy kétharmada ért egyet azzal, hogy a vizsgák kiválthatók legyenek az év végi jegyekből számolt átlaggal. De a legtöbben azt is jó megoldásnak tartanák, ha egyéni tanári értékelésekkel váltanák ki a vizsgákat. Az érettségik esetleges elhalasztását is támogatná a többség, azzal viszont kevesebben értenek egyet, hogy a vizsgákat nyáron, a járvány lecsengése után tartsák meg. Az alternatív megoldások kapcsán ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy azok eltérően érinthetik a diákság különböző csoportjait (például sajátos nevelési igényű, SNI-s tanulók, autoimmun betegségben szenvedő vizsgázók, elmaradott régiókban élő diákok). A legtöbben attól is tartanak, hogy a járvány ellehetetleníti továbbtanulási terveiket. Sokan jelezték azt is, hogy a járványügyi korlátozások komoly pszichés terhet jelentenek számukra, amely megnehezíti a felkészülésüket. Mindemellett nem tartják elégségesnek az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatást, az információhiány is nagy terhet ró rájuk. A kormány képviselői eddig valóban szűkszavúan nyilatkoztak az érettségi vizsgák várható lebonyolításáról. Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár korábban azt mondta: több forgatókönyvön is dolgoznak. A Népszava megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma annyit írt: az érettségikkel kapcsolatban a járványügyi helyzetre és az érintettek érdekeire figyelemmel, a megfelelő időben meg fog születni a döntés, amelyről az érintetteket tájékoztatni fogják.