Falja a közpénzt Mészáros gyára

Gyerekeink még sose láttak ilyen alacsony tőzsdei szintet.

Szerdától újfent, ezúttal 8 forinttal lesz olcsóbb a benzin . Ennek megfelelően a termékért már átlag 290 forintot kérhetnek a hazai kutaknál. Ez számításunk szerint több mint egy évtizedes mélypont. Az üzemanyag ára február vége óta nem kevesebb mint 95 forinttal - harmadával-negyedével - került lejjebb. Furamód a gázolaj ára immár harmadik alkalommal mulasztja el követni a benzinét. Így a dízel az elmúlt hónap során "csak" 60 forinttal lett olcsóbb, és 334 forintos, három és fél éves mélyponton álló átlagtarifája most sem módosul. Ez azért üröm az örömben, mert a hazai gépjárművekbe ma már kétharmadrészt - a benzinnél literenként közel ötven forinttal drágább - gázolajat tankolnak. Az áresés minden valószínűség szerint itt sem áll meg. Hétfőn a nemzetközi olajárak ismét "padlóztak". Az Európában irányadó, Brent típusú nyersanyag hordónkénti ára benézett 23 dollár alá, amire 18 éve, 2002 vége óta nem akadt példa. Az ár tehát immár alulmúlja a válságnak megágyazó 2008-2009-es, valamint a 2014 végi nagy zuhanás után beállt szintet is. Az ok változatlanul a koronavírus miatti világgazdasági sokk. Nem csak a sorra leálló termelővállalatok, de a turizmus, a repülés is az olaj elsődleges piacát alkotják. A befektetők nemcsak abban bizonytalanok, hogy mikor hagy alább a járvány, de azt sem látják egyértelműen, hogy valaha is visszatér-e az eredeti kereslet. Ráadásul március elején felbomlott a Szaúd-Arábia vezette olajkartell és Oroszország termelésvisszafogási megállapodása is, aminek nyomán az olajmonarchia azóta is nyakló nélkül önti a piacra a terméket. Szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az áresés egyre több termelő leállásához vezet.