Óránként 16-szor is csináljuk, járvány idején egyszer sem kellene

Bár a koronavírus terjedésének megfékezéséhez fontos, hogy otthon maradjunk, a tüneteket kezelni kell, mert súlyos szövődményeket okozhatnak és az immunrendszert is gyengíthetik.

Az átmenetileg téliesre fordult időjárás után, az előrejelzések szerint hétvégén tavaszias időben és fokozatos melegedésben bízhatunk, ez viszont azzal is jár, hogy a pollenhelyzet romlik és felerősödhetnek az allergiás tünetek.

A járvány ideje alatt is lehet, sőt kell antihisztamint szedni az allergiás tünetek kezelésére, mivel nem nyomja el az immunrendszer működését, nem teszi védtelenebbé a szervezetet a kórokozóval szemben. Azért fontos az allergológus által javasolt dózisban alkalmazni, mert a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt allergia szövődményeket okozhat – mondta Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Az allergén immunterápiát, amely tartósan, akár 10-12 évre is képes megszüntetni az allergiás tüneteket, minimum három évig kell folytatni. Annak, akinél ezt tavaly elkezdték, idén idén is folytatnia kell.

A jelenlegi helyzetben tüneteket tapasztalhatnak a lakáson belüli allergénektől szenvedők és a pollenallergiások is. A koronavírus terjedésének megfékezéséhez nagyon fontos, hogy a következő heteket, az előírásokat követve a zsúfolt helyektől távol, lehetőleg az otthonunkban töltsük. A poratka allergiások esetében ez azzal járhat, hogy a tüneteik a megszokottól eltérően intenzívebben jelentkezhetnek.

Az allergiás tünetek kialakulása több tényezőtől függ: elsősorban attól, hogy az allergén növény milyen koncentrációban van jelen a levegőben, de lényeges az egyéni érzékenység is, és a stressz is jelentős faktor. Kutatások is igazolják, hogy a stressz fokozza az allergiás tüneteket, így akár lehet, hogy a korábban hatásos kezelésen is változtatni kell, hogy a panaszaink megszűnjenek.

A mostani helyzetben nagyon fontos, hogy kerüljük a nem létfontosságú kimozdulásokat, csak a legfontosabb ügyeket intézésére hagyjuk el az otthonunkat. Nem lehet azonban tudni, hogy a járvány hetekig vagy hónapokig tart, az allergiás tünetek kezelését viszont nem szabad halogatni. Az elhúzódó orrdugulás akár krónikus arcüreggyulladást is okozhat. Ha a tünetek miatt éjszaka nem tudunk megfelelően pihenni, nappal nemcsak fáradtabbak leszünk, de hosszútávon az immunrendszer működése is gyengül, könnyebben megbetegedhetünk. A gyulladt orrnyálkahártya is érzékenyebb a fertőzésekkel szemben, az allergiás tüneteket tehát mindenképp kezelni kell. Sok helyen a személyes találkozó mellett távkonzultációt is igénybe vehetünk, így az otthonunkat sem kell elhagyni, hogy személyre szabott kezelésben részesüljünk – mondta a szakorvos.