Bajba kerülhetnek az újlakásvásárlók

A hivatali ügyintézés lassulása várható, ami még sok gondot, forintban mérhető kárt is okozhat a lakásépítőknek, vásárlóknak a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület szerint.

A koronavírus-járvány és az építési hatóságok átszervezése miatt elhúzódik az újonnan épült lakóingatlanok használatbavételi engedélyeinek beszerzése. A dokumentum hiánya pedig a banki finanszírozás elmaradását és akár az önrész elveszítését is eredményezheti – hívta fel a figyelmet a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE). Az idén március 1-jétől az építésügyi hatósági feladatokat a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el, az átállás azonban nem mindenhol zökkenőmentes. A közmű- és egyéb hatóságok esetében szintén az ügymenet lassulására lehet számítani a koronavírus-intézkedések miatt – sorolja a TLE a problémákat, amelyek több hónapos, akár fél éves csúszást is okozhatnak az engedélyek beszerzésében. Ha viszont a 2020-ban befejezni tervezett épületek nem kapják meg még az idén a használatbavételi engedélyt, akkor a 2021. január 1-től érvényes, szigorúbb energetikai követelmények okozhatnak problémát. Ezek a projektek ugyanis az idén hatályos energetikai előírások figyelembevételével épülnek, így várhatóan nem fognak megfelelni a jövőre érvénybelépő előírásoknak. Mindez a leendő lakók bankhiteleinél okozhat gondot, és különösen sújtja a családok otthonteremtési kedvezményével (csok) vásárlókat, hiszen nekik az állam csak a használatbavételi engedély meglétekor fizet. Ha pedig a vevő késve fizeti meg a vételárat, akár fel is mondhatják a lakásvásárlási szerződését, és elbukhatja a foglalót. A TLE szerint jelen helyzetben a határidők meghosszabbítása lehet a megoldás, hiszen az ügyintézést nehéz volna meggyorsítani. Javaslatuk szerint a még tavaly megkezdett projektek esetében legalább 2021 decemberéig kellene haladékot adni az energetikai követelményeknek való megfelelésre. A kétéves energetikai moratóriummal átadhatóak lennének a projektek, ez pedig sok építőipari vállalkozást is megmenthetne a csődtől.