Meghosszabbítja a leállást a Suzuki

A kormány járványintézkedései nyomán egyelőre a magánfogorvoslásnak is befellegzett. A 20 ezer család megélhetését biztosító ágazat szintén állami segítséget remél.

A kormány március 17-i intézkedései nyomán a magánfogorvosok bevételei egyik napról a másikra lenullázódnak - állapítja meg az Opten nevű céginformációs szolgáltató. Azóta már csak az állami ellátórendszer hajthat végre sürgős beavatkozásokat. A napokban a kamara és több érintett is azt kérte a miniszterelnöktől és a kormánytól, hogy erre az ágazatra is terjessze ki a több más területre meghozott intézkedéseit. 2016 és 2020 között a fogorvosi szolgáltatást végző társas vállalkozások száma és alkalmazotti körük is bővült. Az ágazat jelenleg több mint 10 ezer orvos, asszisztens, fogtechnikus, dentálhigiénikus és egyéb kisegítő személyzet megélhetését biztosítja. Az intézkedés tágabb értelemben mintegy 13 ezer céget és 20 ezer munkahelyet veszélyeztet. Az összárbevétel a 2016-os 80 milliárd forintról folyamatos emelkedéssel 2018-ban 103 milliárdra, adózás előtti eredményük pedig 11 milliárd forintól 17 milliárd forintra bővült. A szereplők zöme biztos lábakon áll, több éve működik, a cserélődés szerény. Az Opten kifejezi abbéli reményét, hogy a járvány levonultával eme szolgáltatói kör is gyorsan képes lesz rendezni a sorokat.