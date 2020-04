ÁSZ: nem teher, hanem segítség, hogy járvány idején is folyik az ellenőrzés

Hiába van érvényben a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet, több mint két tucat dokumentumot kell feltöltenie az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapjára a településeknek, miután megkezdődött az önkormányzatok integritásának ellenőrzése - értesült a Népszava.

Egyebek mellett a szervezeti és működési szabályzatokat, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályzatokat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, a számviteli politikáról, számlarendről és pénzkezelési szabályokról szóló dokumentumokat, valamint beszerzésekkel, gazdálkodással kapcsolatos eljárásrendet kell feltölteni a számvevőszék honlapjára. Mindezt ráadásul az értesítést követő öt napon belül. - Ezek mind valóban fontos kérdések és egyértelmű, hogy szükséges az ellenőrzésük, ám nem hiszem, hogy most van itt az ideje – mondta a Népszavának Nemény András, Szombathely polgármestere, a Baloldali Önkormányzati Közösség elnöke, akinek több település is jelezte, nem értik, miért a koronavírus-járvány közepén kell ilyesmikkel foglalkozniuk. – A veszélyhelyzetben amúgy is jelentős többletteher nehezedik az önkormányzatokra, főleg, hogy a munkatársak többsége otthonról dolgozik, az operatív feladatokat ellátóknak pedig a járvány okozta napi problémákkal kell megküzdeniük. Ezért szerintem minden olyan adatszolgáltatási kötelezettséget, amelyek teljesítése nem létfontosságú a jelen helyzetben, fel kellene függeszteni, s majd a veszélyhelyzet visszavonása után folytatni - fogalmazott. Az ÁSZ szerint viszont éppen a veszélyhelyzet indokolja az adatbekéréssel járó ellenőrzést, mert ilyenkor még nagyobb a jelentősége a megfelelő működésnek. A vizsgálat az elmúlt hetekben kezdődött meg, és minden hazai önkormányzatot érint majd. Kedd délelőtti közleménye szerint a számvevőszék „minden önkormányzatnak biztosítja, hogy elvégzi a hivatalok integritásának, vagyis korrupció elleni védettségének értékelését”, s ezáltal „hozzájárul az összes magyarországi önkormányzat belső szabályozottságának, korrupció elleni védettségének erősítéséhez, a társadalmi bizalom fenntartásához”. - Már januárban jeleztük az önkormányzatoknak, hogy márciustól elvégezzük ezt az értékelést – felelte lapunk megkeresésére Horváth Bálint, az ÁSZ szóvivője –, vagyis a településeket nem érhette váratlanul a mostani megkeresés. A bekért 26 dokumentum mindegyike az önkormányzatok rendelkezésére áll, nem kértünk semmilyen új munkát, tehát nem okozhat többletterhelést a feltöltésük a honlapunkra. Felvetésünkre, miszerint elképzelhető, hogy a veszélyhelyzet miatt jóval kevesebb dolgozóval működő önkormányzatok nem tudnak majd eleget tenni az előírásoknak, Horváth Bálint úgy reagált: ezek a dokumentumok akár otthonról is elérhetők egy önkormányzat informatikai rendszerében. - Veszélyhelyzetben felbomlanak a normál munkafolyamatok, így különösen nagy a jelentősége a rendnek – ezzel indokolta a szóvivő, miért nem függeszti fel az ÁSZ az adatbekérést. – Vagyis az ellenőrzésünk nem teher a településeknek, hanem éppenséggel segítjük őket az értékeléssel. A rendkívüli állapot kiemelt korrupciós, illetve szabálysértési kockázatot jelent, az ellenőrzés célja pedig nem a hibakeresés, hanem a szabályozottság fenntartása, ami az önkormányzatok hatékony működésének és a társadalmi bizalomnak az alapja.