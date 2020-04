Meghalt Fazakas Szabolcs

Az USA budapesti nagykövetségének közleménye szerint kerülni kell az alapvető jogok, köztük a sajtószabadság szükségtelen és időhatár nélküli korlátozását.

Az Egyesült Államok a legfontosabb emberi jogok és alapvető szabadságok szükségtelen korlátozásának elkerülésére szólítja fel a világszerte a COVID-19 vírus okozta pandémiával küzdő kormányokat. Az USA budapesti nagykövetsége által a Népszava rendelkezésére bocsájtott nyilatkozat szerint ideértendő a szabad sajtó azon képessége is, hogy informálja a közvéleményt a válságról és a kormányzati intézkedésekről. „Ezen jogok és szabadságok szükségtelen korlátozása pont akkor okoz kárt a vezetőkbe vetett közbizalomnak, amikor arra a legnagyobb szükség lenne. A világjárvány idején az egészség és az emberek biztonsága szempontjából létfontosságú az átláthatóság és a megbízható adatszolgáltatás” - szól a közlemény, amely szerint a kormányoknak nem lehet magasabb rendű feladatuk állampolgáraik biztonságánál és védelménél. „Minden szükségintézkedésnek a COVID-19 okozta válság kezelésére kell irányulnia. A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a rendkívüli felhatalmazás korlátozott, a mostani válság leküzdéséhez elengedhetetlen időtartamra szóljon és azonnal megszűnjön, mihelyt arra már nincs szükség” - fejeződik be az amerikai diplomácia közleménye. A szöveg nem nevezi meg Magyarországot, mégis félreérthetetlenül a magyar kormány teljes körű és időkorlátozás nélküli felhatalmazásának bírálata – már csak azért is, mert más, legalább elvben demokratikus országokban nincs ilyen példa. A közleményből világos, hogy az amerikai kormányzat osztja a több amerikai politikus által a magyar felhatalmazási törvény kapcsán megfogalmazott aggodalmakat. Mint arról a Népszava már korábban beszámolt, a republikánus Jim Risch, a szenátus külügyi bizottságának elnöke szerint a vészhelyzeteket sosem szabad felhasználni a demokrácia gyengítésére. Mint fogalmazott, „Magyarországnak körültekintően meg kell fontolnia, mit tesz a válság idején és meg kell őriznie a közös, alapvető demokratikus értékeket.” A demokrata párti Eliot Engel, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke a saját közleményében úgy vélekedett, hogy nyílt hatalomszerzésről van szó, amelynek révén Orbán Viktor „saját polgárainak szenvedését személyes céljai érdekében használja ki” és ezentúl diktátorként irányíthatja Magyarországot. Engel felszólítja a kormányfőt, hogy hagyjon fel tervével és inkább a magyarok biztonságára koncentráljon. A demokrata párti elnökjelöltségre pályázó Bernie Sanders szenátor szintén a demokrácia és a jogállamiság védelmére szólított fel a magyar helyzet kapcsán.