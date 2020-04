Schmidt Mária alapítványa luxusingatlanokat kaphat, a polgármesterek béklyót Semjén salátatörvényével

Három gép már leszállt.

A mai napon 3 repülőgép érkezett Budapestre, amely védőfelszerelést és maszkok gyártásához szükséges alapanyagokat szállított. Még szerdán három további járat érkezik ugyanilyen szállítmánnyal - jelentette be Kiss Róbert rendőr-alezredes az operatív törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. A védőfelszereléseket elsődlegesen az egészségügyi dolgozók között osztják ki.



Kiss Róbert rendőr-alezredes elmondta, hogy az operatív törzs folyamatosan monitorozza a veszélyhelyzet miatt bevezetett intézkedések eredményességét, a korlátozó intézkedések betartását. A rendőrségi ellenőrzések száma már átlépte a 70 ezret, összesen 71 350 alkalommal ellenőrizték a házi karantén szabályainak betartását. Elmondása szerint ritkán kell a rendőrségnek intézkednie, eddig 322 esetben tettek szabálysértési feljelentést. A kijárási korlátozás óta 1128 rendőri intézkedés volt, ebből 956 figyelmeztetés, és 49 helyszíni bírság. A 15 óra utáni kötelező üzletbezárás miatt 39 üzlet tulajdonosát figyelmeztették, 25 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 61 ember ellen tettek feljelentést. Eddig 112 büntetőeljárást rendeltek el, többek között csalás, közveszéllyel fenyegetőzés, és rémhírterjesztés miatt. Ma éjféltől a magyar-osztrák határon engedélyezik az ingázó utazók munkába járását, nekik nem kell két hétre karanténba vonulniuk.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az új koronavírus-fertőzöttek száma 525-re nőtt. Napról napra nő a fertőzöttek száma, de a növekedés nem ugrásszerű, hanem egyenletes. Ez meglátása szerint a bevezetett intézkedéseknek köszönhető. Megerősítette, hogy az elmúlt 24 órában elhunyt négy krónikus betegséggel küzdő idős beteg. Az áldozatok száma ezzel 20 főre nőtt szerda reggelre. A négy újabb áldozat mindegyike 60 év feletti, és a fertőzés mellett alapbetegségekkel küzdöttek. Megismételte, hogy a betegség súlyos formája az időseket érinti, illetve azokat, akik egyéb betegségekkel küzdenek, de ez nem jelenti azt, hogy a fiatalok nem fertőződhetnek meg. Leszögezte, hogy a vírus egész Magyarországon, bármelyik településen jelen van, minden megyében egyenletesen. A legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében található, de úgy kell viselkedni, mintha a járvány jelen lenne a szomszédban.

Közölte azt is, hogy jelenleg

Van köztük egy olyan is, aki a koronavírusból ugyan meggyógyult, de alapbetegsége miatt továbbra is lélegeztetésre szorul.

A betegek 25 százaléka tünetmentes, 35 százaléka enyhe tüneteket produkál. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy akik a kéthetes karantént betartották, azok nem jelentenek veszélyt másokra, de a higiénés szabályokat nekik is be kell tartaniuk. Újságírói kérdésere Kiss Róbert elmondta, hogy az idősek ellátását az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, bíznak abban, hogy mindenhol teljesítik a feladatot. Kiss Róbert kijelentette, hogy az operatív törzsnek nincs hatásköre ahhoz, hogy ingyenessé tegye a parkolást Budapesten, azt a fővárosi önkormányzat teheti meg. Müller Cecília az elhunytak adatainak adatvédelmi és kegyeleti szempontból aggályos közlését kifogásoló TASZ közleményére reagálva elmondta, hogy a közölt adatok nem köthetőek egy-egy személyhez, és az adatkezelés szabályainak megfelelően járnak el. A napi beszámolójukat kívánják hitelesebbé tenni az elhunytak egyes adatainak közlésével, vagyis a nemük, koruk, alapbetegségük feltüntetésével. A civil szervezet kedden jelezte, hogy törvénysértő módon hozták nyilvánosságra az elhunytak adatait. A Népszava érdeklődésére arról, hogy mikor kapnak maszkot és védőruhát az egészségügyi dolgozók, Kiss Róbert azt mondta, hogy folyamatosan érkeznek a védőfelszerelések az országba, és a legrövidebb időn belül eljuttatják azokat a kórházakba. Kedden már 82 kórházba juttattak védőfelszerelést, ezek kiosztása folyamatos. Az országos tisztifőorvos türelmet kért az alapellátásban dolgozó orvosoktól, elmondása szerint azon dolgoznak, hogy megfelelő védőfelszereléssel ellássák többek között a háziorvosokat és a fogorvosokat is. A Tirolból hazatérőknek karanténba kell vonulniuk, kivéve azoknak, akik igazolással tértek haza arról, hogy már voltak karanténban és a tesztjük negatív volt. - A tömeges megbetegedések időszakára készülünk - jelentette ki Müller Cecília. Ennek érdekében készítik fel az egészségügyi ellátó rendszert azért, hogy ha robbanásszerűen megnő a betegek száma, mindenkit el tudjanak látni. Ezért a bevezetett korlátozásokon nem enyhítenek. Azoknak, akik nem maradhatnak otthon, és nem tudják elkerülni a tömegközlekedés használatát, azt javasolta, hogy ők is figyeljenek a távolság betartására a többi utastól, és gyakran mossanak kezet. Arra a felvetésre, hogy minden tüdőgyulladásos betegnél elvégzik-e a koronavírus-tesztet, azt felelte, hogy akiknél ismeretlen a gyulladás kórokozója, elvégzik a tesztet. Egyelőre nem találtak olyan beteget, akinél koronavírus okozta volna a tüdőgyulladás.