Nagy falat a vírus a maffiának

A történelem minden gazdasági válságának, modernkori háborúinak nagy nyertese a szervezett alvilág volt. A koronavírus azonban, legalábbis egyelőre, a maffiának is fejtörést okoz.

A koronavírus néhány hét alatt hatékonyabb volt, mint az utóbbi száz év legnagyobb és legismertebb amerikai maffia ellenes harcosai, Joe Petrosinótól, Bobby Kennedyn át Rudy Giulianiig, vélekedett egy, a New York Postnak nyilatkozó szakember. A bűnüldözései forrás szerint valóságos történelmi csapást szenved el jelenleg a maffia az Egyesült Államokban. A nagy amerikai maffiacsaládok rengeteget veszítenek miután a szerencsejáték üzletág leállt és a vendéglátóipar is gyakorlatilag megszűnt. Elestek az uzsorától, a zsarolásból származó úgynevezett védelmi pénzektől, a szerencsejáték machinációk jövedelmétől, a kikötők aranybányáitól és az építőipar igen tetemes nyereségétől, miközben már egyik alapvető forrásuk, a drogkereskedelem is akadozik a kijárási és érintkezési korlátozások illetve a lakossági aggodalmak következtében. "Soha nem volt olyan idő, amikor a maffia ne szerzett volna pénzt szerencsejátékokkal", állította egy, a thedailybeast.com portálnak nyilatkozó rendőrségi forrás, aki szerint a hagyományos szervezett bűnözés alapágainak befagyása padlóra küldték a New York-i maffiát. De a New York-i maffiacsaládok rövidesen meg fogják találni a hagyományos jövedelemforrásaikhoz vezető utakat, hangsúlyozták a szakemberek, mert ezúttal is eléggé találékonyak. A metropolisz szintjén máris tapasztalható a maffia visszatérése a kábítószerkereskedelemhez, amelyet az utóbbi időben ennél sokkal jövedelmezőbb üzletekért hanyagolt el. A válságintézkedések és korlátozások dacára még mindig van kínálat a piacon, már csak azt kell megoldaniuk e családoknak, hogy a vírusfertőzéstől rettegő fogyasztók kiszolgálása miként oldható meg zökkenőmentesen. Az olasz maffia is készül a nagy lehetőségre. Átmeneti zavar Itáliában is érezhető a szervezett bűnözésben, de az olasz hatóságok már többször megfogalmazták aggodalmaikat, jelezvén, minden arra mutat, hogy a maffia megpróbálja a koronavírus járványt is saját hasznára fordítani. A kábítószer üzletág ma is működik, mégha nehézkesebben is, az uzsorakölcsönök sem szűntek meg, és változatlanul a maffia ellenőrzése alatt van a mezőgazdasági szektor legnagyobb része, amely a karanténba kényszerült 60 millió lakos alapvető élelmiszerekkel való ellátásának kulcságazata. "Az olasz maffia a fenyegetéseket lehetőségekké alakíthatja", figyelmeztetett minap Giuseppe Governale maffiaellenes főügyész. Több olasz lap is cikkezett már arról, hogy a szervezett bűnözői csoportok megjelentek az ideiglenes barakk kórházak építésében és az egészségügyi felszerelések, maszkok, lélegeztetőgépek importjában. Governale szerint a szicíliai Cosa Nostrát, a calabriai Ndranghetát és a nápolyi Camorrát ugyanolyan felkészületlenül érte a járvány, mint minden üzletágat, de máris gőzerővel szervezi újra önmagát mindhárom szervezet. A maffia figyelmesen tervezi a pillanatot, amikor beléphet az olasz gazdaság talpraállítására szánt pénzek megkaparintásába, vélekedett Governale. A 62 éves, szicíliai származású maffiaellenes főügyész azonban hozzátette, csapata is készül beszivárgásuk kivédésére, a hátsó kiskapuk bezárására. Gazdasági szakértők szerint az olasz kis- és középvállalkozások 65 százalékának csődkockázata igen magas a kialakult helyzetben. „Ami muzsika a zsarolásra és uzsorára építő maffiózó füleknek”, fogalmazott a La Repubblicanak nyilatkozó világhírű nápolyi maffiaellenes író és újságíró, Roberto Saviano, aki hosszú évek óta a maffia elől rejtőzködve él, mégis saját nevén jelenteti meg írásait. „Csak rá kell pillantani a maffiák portfólióira, ahhoz hogy egyértelművé váljon, mekkorát fognak kaszálni a járvány utáni újjáépítésen. Hová fektettek be az utóbbi évtizedekben? Olyan összetett szolgáltatásokat nyújtó vállalatokba, mint a közétkeztetés, takarítás, fertőtlenítés, szemétszállítás, szállítás, halottasházak, élelmiszeripari termékek disztribúciója. Ebből komoly pénzt fognak szerezni”, állítja a bestseller író. Saviano történelmi hasonlatot vont az 1884-es nápolyi kolera és a koronavírus járvány között. Nápoly volt a fertőzés gócpontja, a kolera a város lakosságának több mint felét elpusztította. Az észak-olasz iparváros jelenleg is nehéz helyzetben van. A kolerajárvány után is az általános takarításra és fertőtlenítésre érkezett kormánypénz a Camora zsebeiben landolt, emlékeztetett az író. Nem ő az egyetlen, aki a történelmet idézte. A bűnözésellenes központi igazgatóság közbiztonságért felelős vezetője, Franco Gabrielli is a második világháború utáni időszakra emlékeztetett, amikor a szervezett bűnözés országszerte komoly pozíciókat szerzett a gazdasági életben. Mindeddig a maffia képes volt gyorsan alkalmazkodni minden társadalmi, gazdasági és geopolitikai változáshoz, pénzügyi szcenárióhoz. Ez a járvány után sem lesz másképpen, a maffia nem fogja elveszíteni gazdasági érzékét, meg fogja találni a beszivárgás módszereit minden olyan ágazatba, ahol komoly befektetés lesz. A karantén utáni elkerülhetetlen gazdasági válság minden bizonnyal likviditási gondokat, a munakerőpiac átszervezését, illetve az európai uniós és a nemzeti ágazati finanszírozás átszervezését fogja jelenteni. A kis- és középvállalkozások anyagi gondjai, likviditási zavarai és banki kölcsönhöz jutási nehézségei helyzetbe hozzák a maffiát mind a gazdasági életben, mind uzsorásként, figyelmeztetett Gabrielli. A központ maffiaellenes csoportjai azonban készen állnak arra, hogy amikor a vörös karanténzónák megnyílnak, létrehozzák a szervezett bűnözés vörös zónáit ott, ahol a gazdasági és pénzügyi maffia a legnagyobb mértékben van jelen, nyilatkozta optimistán az közbiztonsági főfelelős. A calabriai maffiavadász Giuseppe Pignatone már kevésbé derűlátó. A koronavírusjárvány az igazságszolgáltatás és bűnüldözés dolgát is megnehezítette, és tovább nehezíti az elkövetkező években is még. A járvány miatt több száz maffiaper leállt, ismert maffiózókat engedtek ki a börtönből a fertőzésveszély miatt és helyeztek házi karanténba, ami megkönnyíti üzelmeik folytatását. A talpraállás a bűnüldözésben sem lesz egyszerű.