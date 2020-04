Kurz mindenkit tesztelni akar

Szerdán hajnalban átlépte a 10 ezres határt Ausztriában a koronavírussal fertőzöttek száma, a legtöbb megbetegedést, 2360-at továbbra is Tirolból jelentettek.

A halottak száma 128-ra nőtt, 1098 személyt gyógyultnak minősítettek. Több mint 1100 embert kórházban kezelnek, az intenzív osztályokon közel kétszázan fekszenek. Ezek a nyers adatok, a kormány nem csupán ismeretükben, hanem a tudományos prognózisok alapján is úgy döntött, hogy a védekezést szigorítja, a remélt húsvéti könnyítésekből nem lesz semmi. A korábban a polgári szolgálatot teljesítőkből (azaz mindazok, akik katonai szolgálatok során mentősként dolgoztak, illetve kórházi, idősgondozói, rendfenntartó feladatokat láttak el), 3500 önkéntest mozgósítottak, s a hadsereg 2000 főből álló különleges alakulata is segíti az egészségügy, az ellátás munkáját. Szerdától a 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerboltokban, drogériákban maszkot kell viselniük a vásárlóknak, ezeket ingyen osztják a boltok bejárata előtt. A bolti alkalmazottak már szerdától kötelezően védik arcukat, kesztyűt is viselnek, a vásárlók számára a maszk kötelező viselése április 6-tól érvényes, addigra remélhető, hogy az áruházláncok kellő mennyiségű eszközt tudnak beszerezni. Egyszer használatos, úgynevezett sebészi arcvédőkről van szó, a rendelkezés szerint azonban hazavihetőek, megszárításuk, leöblítésük után újra hasznosíthatóak. Távolságtartó jelzéseket festenek fel, ragasztanak az üzletekben, a belépők számát a bejáratnál „adagolják”. A maszkokat a szupermarketek szerzik be és finanszírozzák, költségeiket az állam utólag egyenlíti. Sebastian Kurz kancellár legszívesebben minden állampolgárt teszteltetne, így lehetne leginkább kiszűrni az akár láthatatlan, tünetmentes fertőzötteket. Ehhez szerinte napi 15 ezer vizsgálat kellene, jelenleg azonban a négyezret sem éri el a mintavételek száma. A világpiacon mindenki a tesztcsíkokat keresi, hiány van belőlük, ismerte el a kancellár, a szakértők szerint a méréshez szükséges reagensekből van igazán kevés. A hiány kiterjed a kórházakra, a nem megfelelő számú és minőségű védőfelszerelések miatt a kórházi személyzet is fertőz és könnyen kiesik a munkából. Az ellenzéki szociáldemokrata párt virológus képzettségű vezetője, Pamela Rendi-Wagner szerint haladéktalanul fel kell állítani a vírus információs központját az egészségügyi minisztériumban, ahová az egész ország összes gyógyító helyéből befuthatnak a friss adatok. Ez az adatbank meglepő módon még nem működik, Rendi-Wagner szerint csak ennek segítségével lehet mindig oda csoportosítani a gyógyító eszközöket, például a lélegeztető gépeket, ahol éppen a legnagyobb a szükség. Folyik egyébként országosnak a lélegeztető gépek kezelésének a betanítása. Két külön repülőgépen szállították Romániából, Bulgáriából Ausztriába azokat a házi ápolókat, akiknek a vállán nyugszik az otthoni idősgondozás feladata. A Bécsben élő kínai közösség kínai maszkok beszállítását szervezte meg az osztrák főváros számára. A koronavírus elleni küzdelem frontvonalában dolgozók 15. havi fizetést fognak kapni, ráadásul adómentesen. A kormány bőkezűen próbálja legalább valamelyest életben tartani a gazdaságot, jóllehet a bécsi jegybank előrejelzése 2,5 százalékos visszaesést jelez 2020-ra. Minél több vállalkozást rövidített munkaidőre igyekeznek átállítani, a munkavállalók fizetése 80 százalékának átvállalásával, adósságmoratóriummal, kedvező hitelfolyósítással támogatják a cégek életben tartását. Az akár egyetlen főből álló vállalatok megmentésére speciális alapot állítottak fel, eddig hatvanezer kérvényezőnek adtak gyorssegélyként ezer eurót, az összeg három hónap alatt 6000 euróra emelkedhet.