Ma film, de mi lesz holnap?

A koronavírus hatása drasztikus a filmiparra és filmművészetre is. A moziktól a gyártókig mindenki komoly válság elé néz.

A jelenlegi korlátozások idején legkönnyebben elérhető kulturális termékek közé tartozik a mozgókép – filmek és sorozatok és egyéb tévés műfajok –, de a járvány miatt leálltak a forgatások is mind nemzetközi, mind hazai szinten. Ezért a közeljövő kérdése az lesz, hogy mit fogunk nézni egy év múlva. Lehetséges válasz, hogy ott van több mint száz évnyi filmtörténet, de ez nyilván nem vigasztal minden filmfogyasztó embert, a gyártói oldalt pedig különösen nem. A világszerte érvénybe lépő korlátozások és zárlatok első áldozatai a mozik voltak. A tavaszra tervezett nagy sikerfilmek bemutatóit pillanatok alatt eltolták a stúdiók, a legelső az MGM volt, amely az új Bond-kalandot, a Nincs idő meghalni című epizód áprilisi premierjét halasztotta novemberre. Akkor sokan túlzásnak gondolták a halasztást, de azóta mások már nagyobbakat is léptek. A Universal például 2021-re jelentette be Halálos iramban 9-et, a Sony minapi döntései nyomán pedig egyértelművé vált, hogy Hollywood úgy ahogy van, leírta a 2020-as évet. A magyarországi helyzetet nézve az artmozik helyzete tűnik a legbiztosabbnak, hiszen a főváros vezetése már többször jelezte, hogy olyan nem fordul elő, hogy Budapest mozi, színház és egyéb kulturális helyszínek nélkül maradjon. A vidéki művészmozik pedig a jelenlegi rendszer értelmében az EMMI-hez fordulhatnak majd támogatásért. Bajban lehetnek azonban a nagy piaci szereplők. Hazánkban a multiplexek meghatározó része a Cinema City hálózathoz tartozik, amely jelenleg a CineWorld nevű nagy multi része. Ez azért is érdekes, mert A Filmtake című szakportál szerint a CineWorld Csoport bajban lehet, mivel óriási hiteleket vettek fel a kanadai Cineplex és az amerikai Regal Cinemas megvásárlására. Az, hogy mennyi időt bír ki a cég, Buda Andrea a Cinema City marketing és pr igazgatója szerint nehezen megmondható, de ahogy nő az űr, annál nehezebb lesz az újra indulás. A Variety március 24-én már arról cikkezett, hogy a The International Union of Cinemas (UNIC) nevű szervezet tárgyalásokat folytat az európai országok kormányaival, hogy azok közvetlenül támogassák a mozikat, mert hatalmas veszteséget elszenvedő ágazatnak számít a kényszerbezárások miatt. Arról, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások, Buda Andrea nem tudott nyilatkozni, a Nemzeti Filmintézet (NFI) pedig cikkünk megjelenéséig nem reagált ezzel kapcsolatos kérdésünkre. – Beszélünk a hazai forgalmazókkal, központilag pedig a stúdiókkal is, de mielőtt bármilyen döntés születne, látni, hovatovább tudni kell a nyitás pontos dátumát az adott országokban – mondta lapunknak Buda Andrea. Egyszóval a multiplexek sorsa egyértelműen a gyártó és forgalmazó stúdiók kezében van. Amelyek most leállították szinte az összes forgatást. Ezek között akadt olyan, amibe már bele sem vágtak, egyszerűen csak egy egyelőre megjósolhatatlan időpontra halasztották.



A streming szolgáltatók forgatásai sem folytatódnak egyelőre, így az Amazon Studios gyártásában, Sarah Adina Smith rendezésében készülő Birds of Paradise produkció sem, melyet Budapesten forgatnának. A Broadway-n nagy sikerrel játszott The Prom című musical filmes adaptációját sem tudta befejezni Ryan Murphy, le kellett fújni a Los Angeles-i forgatást: a Netflix-film két főszereplője Meryl Streep és Nicole Kidman. Leállt Guillermo del Toro legújabb filmje, a Nightmare Alley is. A 20th Century Studios James Cameron munkálatait is leállította Új-Zélandon: az Avatar 2-t és 3-t is tavasz végéig szerették volna leforgatni, ebből már nem lesz semmi és ismerve a rendező tempóját, ez sok-sok éves halasztást is jelenthet. A lista a szinte végtelenségig folytatható: leállt az új Batman, Mátrix és a Jurassic World és Mission Impossible forgatása is. Hazánkban a becslések szerint a magyar filmiparban és a szorosan hozzá kapcsolódó társterületeken mintegy húszezer ember dolgozik – legtöbbjük projektalapon, önfoglalkoztatású beszerződőként – így semmiféle nemzetgazdasági mentőcsomag nem segít nekik (mint ahogy más társművészetekben dolgozó szabadúszóknak sem). Ráadásul a technikai szolgáltatásokat nyújtó szakemberek esetében a külföldi bérmunkák is eltűntek. Ami a magyar filmeket illeti, információink szerint leállt Madarász Isti: Átjáróház, Dobó Kata: El a kezekkel apámtól!, Rohonyi Gábor: Ha elfárad viheti és Bernáth Szilárd: Larry című filmjének forgatása is.

– A Nemzeti Filmintézet a magyar mozgóképszakma teljes egészéért felelős intézményként továbbra is azon dolgozik, hogy a koronavírus miatt korlátozott helyzetben a hazai filmipart a lehető legkisebb veszteség érje – derül ki lapunkhoz küldött, válságkezelést magyarázó közleményükből. Hogy ez mit jelent? Az NFI átütemezte azoknak a gyártás-előkészítéseknek, forgatásoknak és szakmai rendezvényeknek a finanszírozását, amelyeknek a Filmszakmai Döntőbizottság már korábban megítélt támogatást. Magyarul: mintegy tizenöt támogatási szerződést módosítottak, ez lehetővé teszi, hogy a támogatásokat az intézet a kialakult helyzetre tekintettel, a fizetési ütemezés felgyorsításával folyósítsa a produkcióknak. Az NFI szerint ezzel több száz filmesnek adna munkát a közeljövőben. Mindeközben Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője petíciót indított, hogy a kormány vezesse be a válságkezelő alapjövedelmet, ami nagy segítség lenne olyan szakmabelieknek, akik szabadúszóként dolgoznak – mint a filmiparban legtöbben. Efféle megoldásokat már bevezettek Csehországban és Norvégiában is. Megkerestük az NFI-t, hogy szó van-e esetleges alapjövedelem bevezetéséről a válság idején a filmipari dolgozók számára, az intézmény azonban későbbre ígért választ.