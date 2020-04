Kamatot emelt az MNB, megállt a forint zuhanása

A nemrég lehetővé tett törlesztési moratórium ellenére továbbra is fizetni szeretné a hitelét az adósok fele. Egy kalkulátorral azt is ki lehet számolni, mi az ára a felfüggesztésnek.

Az adósok majdnem fele – 49 százaléka – továbbra is szeretné fizetni a hitelét, azaz nem szeretne élni a kormány által nemrégiben lehetővé tett moratóriummal – derül ki a Bank360 online felméréséből , amelynek során közel 1250 hitelszerződéssel rendelkező ügyfelet kérdeztek meg. A kormány döntése értelmében március 19-től év végéig törlesztési moratórium lépett életbe mind a lakossági, mind a vállalati hitelekre. A bankok szinte azonnal fel is függesztették a törlesztőrészletek beszedését, hiszen a halasztást nem kell külön kérni, csak azt, ha valaki továbbra is szeretné fizetni a hitelét. Azoknál a pénzintézeteknél, amelyek elsőként megnyitották azokat a felületeket, ahol jelezni lehet a további fizetési szándékot, már az első héten több ezren kérték a változatlan törlesztést. Varga Mihály pénzügyminiszter egyébként azt ajánlotta a hiteleseknek, ha nincs anyagi gondjuk, fizessék tovább a törlesztőrészleteket. A Magyar Nemzeti Bank viszont arra számít, hogy az adósok 80 százaléka élni fog a moratórium lehetőségével. Ez a jegybank szerint azért volna jó , ha minél többen halasztanák a fizetést, mert az így a lakosságnál és a vállalatoknál maradt pénzt elköltve lehetne fenntartani a gazdaság működését. Egy biztos: ha valaki most él a moratóriummal, és felfüggeszti a törlesztést, akkor később többet fog visszafizetni , ráadásul később is szabadul majd meg a hitelétől. A kormányrendelet szerint ugyan a törlesztőrészletek nem növekedhetnek a moratórium lejárta után sem, és a szüneteltetés alatt meg nem megfizetett kamatokat is egyenlő részletekben kell majd megfizetni, emiatt viszont ki kell tolni a futamidőt. A hosszabb futamidő miatt viszont a kamatfizetési kötelezettség is növekedni fog. Hogy mennyivel, azt a Bank360.hu kalkulátorával már ki is lehet számolni. A szakportál alábbi példaszámításai azt mutatják, mit jelent a moratórium például egy 3 millió forintos személyi kölcsön fizetésénél, illetve egy 10 millió forintos jelzáloghitel és egy 99 millió forintos vállalati hitel esetében. A példakalkulációban látható számok azt feltételezik, hogy az ügyfél törlesztésének felfüggesztése 2020. március 19-én megkezdődött, és az annuitás számítás ütemezése évente 12 egyenlő részletben történik.