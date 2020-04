Lappangó fertőzések, furcsa kérdések - a Szent Imre kórház hallgat

Egy nap alatt visszavont törvény, ellentmondásos indoklás, elhalasztott kormányinfó.

Indoklás nélkül csütörtökről szombatra halasztották a Kormányinfónak nevezett kormányzati sajtótájékoztatót. A Kormányzati Tájékoztatási Központ semmilyen magyarázatot nem fűzött a halasztáshoz az erről küldött emailben. A Kormányifónak éppen az a lényege, hogy a szerdai kormányüléseket követően az illetékes kormányzati szereplők – leggyakrabban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár – első kézből tájékoztatják a sajtót a kabinet döntéseiről, azok magyarázatáról és kérdésekre is válaszolnak. (Utóbbiakra erősen hiányosan - mióta a koronavírus miatt online folyik az esemény -, a Népszava sok kérdésére sem válaszoltak.) A döntés viszont nyilvánvalóan összefüggésben van a szerdai kormányzati kacskaringókkal. Mint ismert, Semjén Zsolt beterjesztésében kedden éjfél előtt néhány perccel jelent meg az a nagy vihart kavart, úgynevezett salátatörvény-tervezet, amely többek között a Nemzeti Földalaphoz helyezne át olyan földterületek kezelésének jogát, melyek fölött eddig a nemzeti parkok diszponáltak; az önkormányzatok jegyzőitől a kormányhivatalok vezetőihez vonná a kiskereskedelem egyes szabályait; kormányzati befolyás alá helyezné azon színházak működését, melyek állami támogatást kapnak; és elvonta volna a polgármesterek döntési jogait veszélyhelyzetben. Utóbbit egyébként éppen a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet garantálta eddig arra hivatkozva, hogy adott esetben nagyon gyorsan kell döntéseket hozni és nem biztos, hogy az önkormányzati közgyűlések működése zökkenőmentes. A tervezet szerint viszont a polgármestereknek a megyei védelmi bizottságok előzetes jóváhagyásával lett volna lehetőségük bármely döntésre, erre pedig a bizottságoknak öt napjuk lett volna – vagyis éppen a gyors döntések lehetőségétől fosztotta volna meg a kormány a helyi vezetőket. A Népszava információi szerint még kormánypárti polgármesterek is tiltakoztak a tervezet ellen, amit végül Gulyás Gergely bejelentése szerint délután vissza is vont a kormány. Érdekes, hogy Gulyás Gergely már arra hivatkozott, hogy „a kormány a veszélyhelyzetben a lehető legszélesebb körű, pártpolitikai határokra tekintet nélküli összefogásra törekszik” - ez teljesen szembe megy a korábbi kormánykommunikációval, amit Orbán Viktor maga fogalmazott meg a parlamentben: „az ellenzék nélkül is meg fogjuk oldani a válsághelyzetet”. Érdekes, hogy Budapest vezetését is komoly kritika érte szerdán, amikor a járványhelyzetben ritkították a tömegközlekedést és hétvégi menetrendet vezettek be. Ez az elmúlt napokhoz képest zsúfolt járatokat okozott, pedig éppen enne az elkerülése lenne a cél. Napközben a városvezetés is visszavonta a döntését. A BKK délután közölte, hogy felülvizsgálták korábbi döntésüket és számos járatot sűríteni fognak. „Az utasszám napról-napra történő változása a közlekedési szolgáltatók számára is új helyzetet jelent. A BKK igyekszik a lehető leggyorsabban reagálni a ma reggel tapasztaltakra. Ezzel kapcsolatban köszönjük az utasok türelmét” – mondta el a szerda reggel tapasztaltakkal kapcsolatban Dr. Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója.