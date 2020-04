Iskolaérettség: nem lett egységesebb a rendszer

A pedagógiai szakszolgálatok és az óvodák még véletlenül sem értelmezték egyformán a jogszabályokat.

Bár a kormány elsősorban az egységesítés ürügyén változtatott tavaly a tankötelezettség kezdetén, valamint az iskolaérettségi vizsgálatok eljárásrendjén, a szülői tapasztalatok alapján úgy tűnik: a pedagógiai szakszolgálatok és az óvodák még véletlenül sem értelmezték egyformán a jogszabályokat. Azaz távolról sincs meg a kormány által elvár egységes rendszer. A Szülői Hang Közösség felmérésében mintegy ezer szülői visszajelzés érkezett, amelyek alapján elmondható: tavaly egyes szakszolgálatok végeztek iskolaérettségi felméréseket, míg mások nem. Egyes óvodák részletes információkkal és dokumentumokkal segítették a szülőket, sok intézmény viszont elmulasztotta ezt. Az Oktatási Hivatal (OH) sok esetben másképp döntött a kérvény benyújtásának időpontjától és helyétől függően, a szakszolgálatok pedig nem működtek egységesen, néhol figyelembe vették a szülők véleményét, máskor nem. Míg korábban a gyermeket ismerő óvoda és a szülő dönthetett arról, hogy az adott év augusztus 31-éig hatodik életévét betöltő, vagyis tankötelessé váló gyermek további egy évet óvodában maradhat-e, a kormány egy törvénymódosítással megszüntette ezt a jogot. Idén januártól csak az OH dönthet, az iskolahalasztást a szülőnek kell kérelmeznie, ehhez saját indoklását is csatolhatja. Ha az OH nem tud maga dönteni, kérheti az érintett gyermek vizsgálatát az illetékes szakszolgálatnál. Az OH legutóbbi tájékoztatása szerint a január végi határidőig 10,8 ezer kérelmet kaptak, nagy részüket el is fogadták, a többi esetben szakszolgálati felülvizsgálatra küldték az érintett gyermeket. Az elutasítások aránya minimális. A Szülői Hangnak nyilatkozó szülők 42 százalékának fogadták el rögtön a kérelmét, 55 százalékuk esetében volt szükség szakszolgálati felülvizsgálatra, és „csak” három százalék az elutasított kérelmek aránya. Ám ez a három százalék is legalább háromezer gyermeket jelent, az elutasítást pedig több szülő is igazságtalannak érzi. Egyikük azt írta: kislánya születése óta betegségekkel – szívproblémákkal, izom- és idegrendszeri gyengeséggel – küzd, fejlődésében visszamaradott, ennek ellenére az OH indoklás nélkül elutasította az iskolahalasztási kérelmet. Ugyanerről számolt be egy másik édesanya is, akinek kisfia egy betegség miatt két évvel el van maradva a korosztályához képest. A Szülői Hang arra is felhívta a figyelmet: több koraszülött gyermek esetében is elutasító döntés született, esetükben nem a korrigált (eredetileg várt) születési dátumot vették figyelembe. A szülői szervezet azt kéri, vonják vissza a hatévesek beiskolázásáról szóló törvényt és a kérdésről kezdődjön szakmai párbeszéd.