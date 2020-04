Gyilkosság történt Gödöllőn, egy nő ölte meg ismerősét

A műszaki mentés idejére a Hungária körutat is lezárják a Stadionok irányába.

Vasúti felüljáró alá szorult egy teherautó rakománya Kőbányán, a mentés idejére a Könyves Kálmán körutat lezárták - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerda délután a Facebook-oldalán. A műszaki mentés idejére a Hungária körütat is lezárták a Stadionok irányába. A baleset az Árpád híd felé történt a Kőbányai út után. Tart a műszaki mentés, az érintett útszakaszt lezárták. Torlódásra kell készülni - hívták fel a figyelmet. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője később elmondta: egy vontatott 14 tonnás munkagép szorult be a felüljáró alá. A tűzoltódaru már úton van a helyszínre. A műszaki mentés idejére a Hungária körutat is lezárják a Stadionok irányába.