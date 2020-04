Kéthetes karantén alá vontak egy görögországi menekülttábort

Szerbiában a közvetlen érintkezéssel járó tevékenységet végzők üzleteit zárták be, Montenegróban hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák kezelésére.

Míg korábban csak egyes önkormányzatok tiltották be a fodrász- és kozmetikai szalonok működését, a szerb kormány csütörtöktől az egész ország területén bezáratta a közvetlen érintkezéssel járó tevékenységet végzők üzleteit. Bezártak továbbá a kaszinók és a fogadóirodák, tevékenységüket csak az interneten folytathatják. A szerb elnök csütörtök este újabb szigorításokat jelent be. Szerbiában egy nap alatt 900-ról 1060-ra nőtt az új típusú koronavírus-járvány regisztrált fertőzöttjeinek a száma. Bosznia-Hercegovina és Horvátország a járvány megfékezése érdekében csütörtökön lezárta húsz közös határátkelőhelyét. A járvány gazdaságra mért csapása miatt boszniai közgazdászok szerint az ország gazdasága 2020-ban legalább 5, de akár 10 százalékkal is visszaeshet. Boszniában szerdáról csütörtökre 420-ról 459-re nőtt a fertőzöttek száma. Észak-Macedóniában, ahol szerdán 329, csütörtökön pedig már 354 igazolt fertőzött volt, egyelőre nem terveznek újabb szigorításokat. A koszovói lapok visszafogottan foglalkoznak a járvánnyal, inkább a belpolitikai és diplomáciai csatározások kerültek a középpontba csütörtökön. A nyugat-balkáni országra feltehetőleg előrehozott választás vár, és a kapcsolatát is rendeznie kell Szerbiával. Koszovóban a regisztrált fertőzöttek száma 112-ről 125-re nőtt csütörtökre. A gazdaságmentő intézkedések között a montenegrói kormány lehetővé tette a hiteltörlesztések három hónapos halasztását, amely lehetőséggel számos montenegrói állampolgár élt. A gazdasági szakemberek szerint ennél azonban sokkal komolyabb lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy ne kezdjen mélyrepülésbe a gazdaság, és ne legyenek hatalmas elbocsátások. Montenegróban egy nap alatt 109-ről 123-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma.