Kaposvári Egyetem: összevonás és bizonytalanság

Csak a kedden éjjel benyújtott törvényjavaslatból értesült a Kaposvári Egyetem (KE) vezetősége, hogy a somogyi megyeszékhely universitasát összevonják a gödöllői központú Szent István Egyetemmel, tájékoztatott a KE vezetése, mely azt is kijelentette: a törvényjavaslatban leírtakon kívül semmit sem tudnak az intézmény jövőjéről.

A felsőoktatási törvény módosítására benyújtott javaslat szerint augusztus 1-től a Kaposvári Egyetem egyesül a Szent István Egyetemmel, valamint a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karával és az Eszterházy Egyetem gyöngyösi Károly Róbert campusával. Az új egyetem javasolt neve: Szent István Egyetem (SZIE), mely 2021. január 1-től az állami vagyonkezelői alapítványi fenntartásba kerül. A Kaposvári Egyetem vezetése a tervekről egy, majd a döntésről két alkalommal kapott szóbeli tájékoztatást az ITM Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért felelős államtitkárságától, ám csak az országgyűlés honlapjáról, a törvényjavaslat benyújtásakor tudták meg a KE-n, mi a végleges forgatókönyv a jövőjükkel kapcsolatban. – Az elsődleges és legfontosabb cél, hogy a Kaposvári Egyetem egy esetleges integráció után is koherens, multidiszciplináris oktatási egységként, mint Kaposvári Egyetemi Campus működjön tovább, megtartva a karokon átívelő képzési és kutatásfejlesztési programjait. Ez nemcsak az egyetem jövője, hanem a régió gazdaságának fellendülése szempontjából is kulcsfontosságú – reagált a Kaposvári Egyetem vezetése a törvényjavaslatra, hozzátéve, jelenleg semmilyen információ nem áll a rendelkezésükre az integráció lebonyolítására vagy a jövőbeni működésre vonatkozóan. A Kaposvári Egyetem 2000. január elsején alakult meg a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és a Takarmánytermesztési Kutató Intézet összevonásával, majd 2004-től a gazdaságtudományi és a művészeti kar is elindult. Utóbbi kettő sorsa az összevonás után legalábbis kétséges: gazdasági kar a Pécsi Tudományegyetemen is működik, míg az unikális szakokat – az színművészeti egyetem mellett például csak itt van az országban színészképzés – indító művészeti kar pedig több egyetem számára is csábító lehetőség lehet.