Karácsony még nem elégedett a járatsűrítéssel

A főpolgármester ma személyesen tesztelte a zsúfoltnak mondott járatokat.

Ma kora reggel a kabinetfőnökömmel közösen személyesen ellenőriztük az utasforgalom alakulását azon járatok egy részén, ahonnan tegnap reggel megengedhetetlen zsúfoltságot jelentettek. Bár a telítettség a tegnapi beavatkozásunk nyomán némileg csillapodott, még mindig nem vagyok elégedett – és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, felhíva a figyelmet, hogy éppen azokról a budapestiek veszik igénybe ezeket a járatokat, akik még veszélyhelyzet idején sem engedhetik meg maguknak, hogy otthon maradjanak, akik kora hajnalban indulnak munkába, mert a home office-ra nincs lehetőségük, akik számára a tömegközlekedés nem váltható ki mással. Ha nekik kényelmetlenséget okoz bármely döntés, egy dolgot biztosan meg kell tennünk: elnézést kérünk tőlük – hangsúlyozza Karácsony Gergely. Mint arról tegnapVitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója és Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár egyaránt jelezte, hogy a nyári szombati menetrend bevezetése zsúfoltságot okozott a fővárosi közösségi közlekedés reggeli járatain. A BKK akkor arról tájékoztatta a Népszavát, hogy munkatársaik aznap reggel is számlálták az utasokat és ahol kell csütörtöktől sűrítik a járatokat. Karácsony Gergely azonban nem elégedett. Ma reggeli tapasztalatai alapján arra utasította a BKK vezetését, hogy tovább sűrítse a járatokat. Egyes járatokon, elsősorban Budán továbbra is 10 százalék körüli a kihasználtság, de máshol meghaladja a 60-70 százalékot a kora reggeli órákban. Ezért a járatsűrűséget rugalmasan kell kezelni, az utasszámokhoz, és nem korábbi sztenderdekhez kell igazítani. A BKK most ezen dolgozik gőzerővel, legalábbis Karácsony ezt fogja rajtuk számon kérni ma is, holnap is és a veszélyhelyzet minden egyes napján.