Orbánnak címzett levélben mondott lesújtó véleményt a magyar kormány lépéseiről az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára

Élesen bírálja a magyar kormányt Luca Visentini, mert a válsághelyzetben magukra hagyja a munkavállalókat.

Orbán Viktornak címzett levélben mond lesújtó véleményt Luca Visentini a magyar kormány eddigi válságkezelő lépéseiről, beleértve a héten kormánypárti többséggel elfogadott „felhatalmazási törvényt” is. Az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára kifogásolja, hogy egyetlen új szabály megalkotása előtt sem egyeztettek a szociális partnerekkel, holott épp a mostani válsághelyzetben lenne a legnagyobb szükség minden ötlet, vélemény megismerésére. Ráadásul szerinte a magyar intézkedések – Európában egyedülálló módon – védelem nélkül hagyják a dolgozókat és egész ágazatokat is. Ezért Luca Visentini felszólítja Orbán Viktort és kormányát – olvasható a levélben, hogy tárgyaljon a munkavállalók és munkaadók szervezeteivel, állami támogatási rendszert dolgozzon ki a munkavállalók védelmére, teremtsen egyensúlyt a dolgozók és a foglalkoztatók jogai közt. A levél üzenete, hogy ha nem tesz meg valamennyi ágazatban mindent, hogy akár részmunkaidős foglalkozatással is, de az emberek megőrizhessék a munkájukat és kompenzációt kaphassanak a kieső jövedelmük pótlására, azzal nehezíti az ország válság utáni talpra állását. Mivel pedig a magyar kormány a mostani magatartásával uniós irányelveket is sért, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára azt is megüzeni Orbánnak levele végén, hogy az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament elnökeinek figyelmét is felhívja, mennyire aggályos, hogy a magyar munkavállalók ennyire sebezhetők.