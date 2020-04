Tojászövetség: Húsvétig már nem változik a tojás ára

A légszennyező részecskéin a koronavírus is könnyebben fertőz - állapítja meg a Levegő Munkacsoport, további kibocsátáscsökkentő intézkedéseket sürgetve az - erre kevéssé fogékony - Orbán-kormánytól.

A koronavírus a jelek szerint a fejlett államokban áttételesen a levegőminőség javulását "eredményezi". Ahol ugyanis kijárási tilalmat rendeltek el, üzemek álltak le, javultak a szennyezési mutatók. Bár Magyarországon is bezártak az óvodák, iskolák, és aki csak teheti, otthonról dolgozik, itt sajnos épp az ellenkezője tapasztalható - hívja fel a figyelmet a napokban megjelent tanulmányában a Levegő Munkacsoport. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján a főbb szennyezőanyagok mennyisége az elmúlt hetek során számos térségben nőtt, esetenként megközelítve a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. A főként szilárd tüzelésből és autóforgalomból származó, méretük alapján PM10-nek és PM2,5-nek hívott porrészecskék aránya többhelyütt az egészségügyi határértékek fölé szökött, amiként a leginkább járművekből származó nitrogén-dioxid mennyisége is egyre gyakrabban lépi át a határértéket. Rossz levegőben a légszennyező részecskék felületén megtapadva és ott még órákig fertőzve a vírusok is jobban terjednek. A légszennyezés hatása tehát súlyosbíthatja a betegség lefolyását. Lukács András, a civil szervezet elnöke változatlanul sürgeti az avar- és kertihulladék-égetés országos betiltását. A szabálytalan hulladékégetés mellett a szilárd tüzelőanyag használatát is korlátozná. Fontosnak tartja, hogy minél kevesebben közlekedjünk benzines, dízeles autóval, motorkerékpárral, robogóval. Aki teheti, inkább biciklivel vagy gyalog jusson el úti céljához - fogalmazott. Támogatja a "Mindenki maradjon otthon!"-elvet, nagyarányú légszennyezés-csökkentési kormánykampányt sürgetve. A Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége (Bemosz), az Európai Közegészségügyi Szövetség és a Levegő Munkacsoport arra kér mindenkit, hogy a járványhelyzetben különösen törekedjen a légszennyezés csökkentésére. Tanulmányok sora mutatott ki összefüggést a vírusos légúti megbetegedések és a légszennyezés között. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint akár rövid ideig tartó hatás is rontja esélyeinket. A koronavírus okozta magas olasz halálozási arányért a térségre jellemző magas légszennyezettség is felelős. Az azóta javuló mutatók így akár életeket is menthetnek. A légszennyezettség mellett a dohányzás és a dohányfüst is növeli a koronavírus-fertőzési esélyeket - hívta fel a figyelmet Koltai Tünde Bemosz-elnök. Massay-Kosubek Zoltán, az Európai Népegészségügyi Szövetség „Tiszta Levegőt!” kampányának igazgatója mindenkit arra kér, csatlakozzon a - beszédes - "Maradj szépen otthon!" elnevezésű európai civil kezdeményezéshez. A rossz levegő és a koronavírus főképp a szívet, a keringési rendszert és a légzőszerveket támadja meg. E kettős hatás ellen a szervezet védelmi rendszere nagyobb eséllyel vall kudarcot - véli. A három szervezettel együttműködésben a hazai önkormányzatoktól is haladéktalan légszennyezés-csökkentő intézkedéseket sürgetett Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége főtitkára. Az Orbán-kormányt a jelek szerint egyelőre nem hatották meg a koronavírus és a légyszennyezettség összefüggéseire rávilágító civil figyelmeztetések. Az elmúlt hetek során a szocialista Gurmai Zita és az LMP-s Schmuck Erzsébet több sürgető írásbeli kérdést is intéztek a kormányhoz a téma kapcsán. Válaszként azonban csak öntömjénező propagandapanelek jutottak osztályrészükül. Gurmai Zita felhívja a figyelmet, hogy a légszennyezettség Magyarországon évi 13 ezer ember korai halálát okozza. Sürgeti a gyenge fűtőértékű lignit lakossági értékesítésének leállítását, az avarégetés országos tilalmát, az eleve illegális szemétégetés elleni erőteljesebb hatósági fellépést, a beruházási források átcsoportosítását a gyatra energiahatékonysági mutatók javítására és a személyautó-forgalom visszaszorítását. Nagy István agrárminiszter "válaszában" e kérdéseket kevéssé részletezi. Közlése szerint az elmúlt évek során 300 milliárd forint értékben valósultak meg légszennyezés-csökkentő beruházások és javultak is a mutatók. (Megjegyzendő: az ammónia-kibocsátás még az agrártárca saját anyaga szerint is nőtt, de a csökkentési előírást számos más anyag tekintetében sem tartjuk.) A kedvezőtlen helyzetért külső tényezőket is felelőssé tesz. (Szakértők szerint ez a hatás nagyságrendekkel kisebb a kormány által hangoztatottnál.) A kormány elkötelezettségének bizonyságául a Nemzeti Energia és Klímatervre, a miniszterelnök által bemutatott Klíma- és Természetvédelmi Akciótervre, valamint a változatlanul készülő Országos Levegőterhelés-csökkentési Programra emlékeztet. Talányosan ugyanakkor megjegyzi, hogy az intézkedések nem hozhatják nehéz helyzetbe a családokat. Schmuck Erzsébet részletes tájékoztatást kért a légszennyezés-csökkentési beruházásokról, valamit arról, hogy miért nem vezették ki a lakossági lignit- és széntüzelést. Úgyszintén firtatta a lakossági épületenergetikai támogatások elmardásának okát is. Nagy István válaszában a fentieken túl elsősorban közlekedési beruházásokra célzott - például a szakértők szerint igen kis hatékonyságú Zöld Busz Programra -, amelyek kedvező hatásai szerinte nem pontosíthatók. Az EU leendő új, a WHO-éhoz közelítő irányelveit Magyarország is át fogja venni - szögezte le.