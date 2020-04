Hatalmas lengyel köszönet az orvosoknak

Hollandiában rohamosan fogynak a kórházi férőhelyek, Luxemburgban 2319 fertőzöttet tartanak számon.

Németországban megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a regisztrált fertőzöttek száma is emelkedik, de viszonylag lassú ütemben. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint csütörtök délelőtt 77 981 ember hordozta bizonyítottan az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 6173 esettel – 8,5 százalékkal – több az egy nappal korábbi 71 808-nál. A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma 775-ről 931-re emelkedett. A regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje nagyjából 8 nap. A szövetségi kormány szerint az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez a 14 nap körüli szintre kell emelni a duplázódási időt, mert két hét a súlyos betegek átlagos kezelési ideje. A csaknem 1900 németországi kórház érdekképviselete, a német kórházszövetség (DKG) adatai szerint az utóbbi hetekben 28 ezerről 40 ezerre emelték az intenzív ellátásra alkalmas ágyak – kórházi férőhelyek – számát. Ezek közül nagyjából 30 ezer ágyhoz tartozik lélegeztetőgép. A berendezések számát minden lehetséges módszerrel igyekeznek növelni – mondta Gerald Gass, a DKG elnöke egy csütörtöki lapinterjúban. Hozzátette, hogy az új gépek beszerzése mellett régi, használatból kivont berendezések felújításával is növelik a kapacitást, és arra számítanak, hogy a következő két héten valamennyi rászoruló beteget tudnak majd lélegeztetni. Egyelőre bőven van szabad kapacitás, a 40 ezer intenzív ágyból 15-20 ezer szabad. Így külföldről is fogadnak betegeket. A külügyminisztérium csütörtöki adatai szerint eddig 113 beteg ápolását vették át, 85-t Franciaországból, 26-ot Olaszországból, 2 beteget pedig Hollandiából szállítottak át. Olaszországi betegek számára további 81 ágyat tartanak fenn, Franciaországból egyelőre további 13 beteget tudnak még fogadni. Hollandiában valamivel több, mint ezerrel nőtt a fertőzések száma 24 óra leforgása alatt. Jelenleg összesen 1 147 ember részesül intenzív ápolásban, a férőhelyek száma rohamosan fogyatkozik. Hugo de Jonge egészségügyi miniszter, a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy mindent megtesznek a kórházi kapacitások növeléséért, de lehetséges, hogy nemsokára minden intenzív kórházi ágy foglalt lesz. A halálestek száma 134-el nőtt csütörtök virradóra, összesen 1173-an hunytak el a járvány okozta fertőzésen az országban. Luxemburgban újabb 140 fertőzést regisztráltak egy nap alatt. A valamivel több mint félmillió lakosú nagyhercegségben 2319 fertőzöttet tartanak számon. A vírus terjedésének kezdete óta Luxemburgban körülbelül 20 ezer tesztet hajtottak végre. A kormány a héten a szűrést kiterjesztette az összes egészségügyi dolgozó és minden enyhébb tünetet mutató emberre is. További öt áldozattal, 29 a járványban elhunytak száma az országban.