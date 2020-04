Így menthető meg több mint 100 ezer diák érettségije és jövője

A járvány miatt kényszerből vagy óvatosságból otthon töltött napok egyhangúsága, a társas érintkezés leépülése, illetve beszűkülése, a vírussal kapcsolatos aggodalom minden embert megvisel.

A felnőttek esetében a bezártság azért lehet nehéz, mert felerősödnek a már meglévő konfliktusok és most, a karantén és a kijárási korlátozás miatt nagyon kevés alkalmuk van arra, hogy magukban legyenek. Ha egy kapcsolatnak nehézségei vannak, az ilyenkor kiütközik – erről Szőke András, pszichológus beszélt lapunknak. Szerinte a szervezetlenséget is rosszul élik meg az emberek, hiszen eddig elég szoros napirendje volt a legtöbbeknek, a gyereket iskolába/óvodába vinni, dolgozni, főzni, takarítani, szinte egyik helyről rohant mindenki a másikra. Hirtelen azonban ez az időbeli kötöttség megszűnt. Rengeteg szorongással járhat, ha nincsenek keretek. - Ezt úgy igyekszünk orvosolni, hogy próbálunk egy napirendet kialakítani, hogy ugyanúgy legyen ritmusa a napnak akkor is, ha nincs olyan szoros kontroll. Arra a kérdésre, hogy miképpen lehet jól kezelni a bezártságot a pszichológus úgy válaszol: egyrészt meg kell találni azt az időt, amikor úgy tudnak kimozdulni az emberek, hogy az nem vírusterjesztő, például kirándulni, vagy sportolni a természetben, távol másoktól. Másrészt a már említett napirendre is óriási szükség van, de ami a legfontosabb: ha valami probléma van, azt tudni kell kommunikálni, nem jó „gyűjtögetni” a sérelmeket. Mindezt olyan formában, hogy közben ne bántsam a másikat, de mégis közvetítsem a saját érzéseim, nehézségeim, gondolataim – mondja. A bezártság az idős embereket is megviseli, főleg, mert sokan közülük egyedül élnek, és eddig a boltban, a gyógyszertárban, a piacon, a parkban volt szociális életük, ott találkoztak egymással, ott volt alkalmuk egy kis beszélgetésre. Azért, hogy védjék magukat és környezetüket, most ezeket a találkozókat ki kell hagyni, otthon kell maradni. Vannak azonban, akiket minden igyekezet, rokonok, orvosok és a kormánypropaganda nyomása sem tart vissza attól, hogy csoportosan üldögéljenek egy padon vagy közel állva beszélgessenek a boltban. Sokan kint vannak, gondolom, hogy nehezen viselik a kiszolgáltatottságot, arra várni, hogy valaki vigyen valamit nekik. A magány is lehet ok, de önmagában a magányosság felnőtt korban már nem egy elviselhetetlen dolog, aki régóta él egyedül, az megtanulja elfogadni – mondja Szőke András. Akinek azonban ez, vagy a járvány miatti stressz, szorongás problémát okoz, azoknak is van hova fordulni. Az éjjel-nappal hívható 116-123 telefonos lelki elsősegély szám ingyenesen elérhető mindenki számára, aki úgy érzi, szüksége van ilyen jellegű támogatásra, akárcsak a 116-111-es számon hívható Kék vonal gyerek lelkisegély szolgálat. De új vonalak is nyílnak. – A nap 24 órájában a 36-1-770-7333 számon hívható CallForHelp anonim lelkisegély vonal kifejezetten azért jött létre, hogy támogatást nyújtson az egészségügyi dolgozóknak a veszélyhelyzet idején, és most dolgozunk azon, hogy a szociális területen dolgozóknak is elérhető legyen egy segélyvonal – mondta Székely András, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány kuratóriumi tagja, a segélyvonal és a callforhelp.hu képviselője. Az egészségügyi dolgozókat minden esetben megértő fülek hallgatják, a több mint húsz önkéntes pszichológus, pszichiáter és mentálhigiénés szakember többsége ugyanis ilyen téren is rendelkezik tapasztalattal. A cél abban segíteni a dolgozókat, hogy ebben a fokozottan terhelt időszakban is „ki tudják engedni a gőzt”. Fontos tisztázni, hogy nem terápiát nyújtanak, hanem lelki elsősegélyt, támogatást. – A problémáikat nem tudjuk megoldani, de a mentális terhelésüket egy kicsit talán csökkenteni tudjuk – mondja Székely András. Egyelőre kevés hívást kapnak, a segítségkérés ugyanis sokaknak nehezére esik, a problémáikat az emberek maguk akarják megoldani, de várható, hogy a hívások száma idővel emelkedni fog. - A lelki fájdalmakról beszélni nem a gyengeség jele, épphogy bátorságot mutat, ha ki merjük mondani, ha valami nehéz – emeli ki. Az idősek számára is külön vonalat szeretnének indítani, hiszen gyakran nem is a segítség, a tanácsadás a lényeg, hanem maga az érzés, hogy van, aki meghallgat a krízisben. Sokaknak lehet most szüksége arra, hogy érezze: nem tud kimozdulni, de nincs egyedül. A felnőttek mellett a gyerekeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Esetükben a legfontosabb ebben az összezárt helyzetben, hogy ne hallgassanak olyan híreket, amiket nem nekik, hanem a felnőtteknek szántak, mert ez már az egészen kicsi, 4-5 éves gyerekek esetében is szorongást okozhat – erről Deliága Éva gyermekpszichológus beszélt korábban lapunknak. A szorongásnak egyébként nincsenek egyértelmű jelei, éppen ezért a szülői intuícióra is érdemes hallgatni. Az is lényeges, hogy ne legyenek tabu témák és a szülők válaszolják meg a kérdéseiket. A napirend fontosságára Deliága Éva is felhívta a figyelmet. Olyan strukturált napot kell kialakítani, ami hasonlít a normális életviteléhez. Fontos az arányosság, hogy legyen helye a mozgásnak, tanulásnak, játéknak, a környezet rendbetételének, a házi munkának.



Segítőháló a szorongás ellen Az interneten ingyenes lelki tanácsadó szolgálat indult mindazoknak, akiknek segítségre van szükségük a koronavírus fenyegetése idején. A legfontosabb: akiknek hiányoznak a kapcsolatai, azokat várja a Segítőháló honlap. Koncz Orsolya mentálhigiénés szakember régi terve volt, hogy közös internetes felületet hozzon létre a segítő és fejlesztő szakembereknek. ,,Most az eddiginél sokkal nagyobb szükség van és lesz ránk, hiszen a szorongás, az egzisztenciális elbizonytalanodás, az izoláció és általában az életünk rendkívül gyors és alapvető átrendeződése új megküzdési módokat kíván tőlünk – nyilatkozta a 168óra.hu-nak a Segítőháló szervezője. A weboldal segít eligazodni a különböző mentális segítő és fejlesztő szakemberek, valamint szervezetek tevékenységének világában. Az adatbázisban szereplő szakemberek általában sokéves tanulással és gyakorlattal rendelkeznek, és a lelkileg egészséges, de aktuálisan nehéz helyzetbe jutott emberekkel foglalkoznak.