A Fidesz oktatáshoz értő tagjait partvonalon kívülre szorították, a miniszterelnök pedig nem hisz abban, hogy az oktatás lehet a kiindulópontja egy felfele ívelő, működő országnak – erről is beszélt Hiller István volt oktatási miniszter a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat legújabb részében.
A baloldal a huszonnegyedik órában van, hogy fel tudjon készülni a jövő évi parlamenti választásra. Azt is meg kell érteni, hogy külön-külön nem fog menni, egy új baloldali blokkra van szükség – mondta Mesterházy Attila a Táncsics Alapítvány által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.
A szocialista politikus beszélt arról is, hogy eltörlik a társelnöki rendszert, a parlamenti munkát a frakcióvezető, az elnökség munkáját a párt elnöke, a párt parlamentjének munkáját pedig a választmány elnöke fogja össze.
Az MSZP társelnöke rámutatott, ahogy más forradalmak is formálták a márciusi eseményeket, úgy a magyar forradalom is hatott Berlinre és Milánóra is. Hiller István a tudás, az oktatást, mint az érvényesülés, a tehetség és a siker alapját hangsúlyozta.
Merthogy Hiller István latinul szólalt fel és megkérte Rétvári Bencét, hogy ő is így tegyen.
A párt vezetői a DK-nak azt üzenték, hogy a szocialisták nélkül, valamint összefogás és előválasztás nélkül az ellenzéknek esélye sincs. A legfőbb baloldali üzenet „a biztonság” lesz.
Átadja a befutó listás helyét másnak, az egyéni győzelemben bízik az MSZP női társelnöke, Kunhalmi Ágnes és a párt választmányának elnöke, Hiller István is. A párt szombati választmányi ülésén dől el, kiket javasolnak majd az ellenzéki listára.
A választókerületében a DK segítette, Márki-Zay mozgalma viszont az ellenfél jelöltje mögé állt be.
A két párt szerint Hiller István képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.
Ellenzéki pártok értékfelfogása az oktatás ügyében szinte azonos, ám kultúra terén vannak értékkülönbségek, nagy kihívás ezeket összehangolni - mondta Hiller István, az MSZP választmányi elnöke.
Ötpontos csomaggal reformálnák meg az oktatást a szocialisták, akik szerint inasképzés helyett több közismereti tárgy és nyelvóra kell az iskolákban.
Ady Endre társaságában emlékezett az MSZP a trianoni nemzeti sorskatasztrófára.
Trianon kérdésében nem szabad defenzívába vonulnia a magyar baloldalnak, hiszen a nemzeti sorstragédia sokkal többet jelent, mint amennyit a jobboldal kiemel belőle – állítja Hiller István, az MSZP képviselője, az Országgyűlés alelnöke.
„Soha nem fogunk letenni arról, hogy egy új, szabad magyar köztársaságot kiáltsunk ki” – mondta a parlament MSZP-s alelnöke.
A kormány eltökéltségén és logisztikai képességén múlik, hogy érettségizhetnek-e az érintett tanulók, de a módszertan Hiller István szerint igenis adott.
Könyvszakmai jogszabállyal a kortárs irodalmat is „struktúrába rakná” a PIM főigazgatója, Demeter Szilárd, aki szerint az „exportra” termelő szerzők nem is magyarok.
Ütőképes alternatívává kell válnia az ellenzéknek 2022-re; megvan a fejében a csapat; a rációt érzelmekkel itatná át; a társelnöki rendszer bevezetése most a párt megújításáról szól, nem fúzióról – mondja Hiller István, az Országgyűlés MSZP-s alelnöke.
A tervezetről zajló vita még nem ért véget – mondta Pósán László. Csak egyetlen javaslat tárgysorozatba vételéről döntött pozitívan a bizottság, ezt a fideszes Bánki Erik nyújtotta be.
Egyaránt Nagy Imre szellemi örökösének nevezte pártját Hiller István, az MSZP választmányi elnöke és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, miután szombaton, kivégzésének hatvanadik évfordulóján, megkoszorúzták az egykori miniszterelnök szobrát Budapest belvárosában – írja az MTI.
Újfeudalizmus, hornizmus, Néppárt-szidás, gyurcsányozás – ellenzéki képviselők firtatták a bukás okait, és ütköztettek eszméket a budapesti MSZP taksonyi szabadegyetemén.
Egy asztalnál egy kormánypárti és egy ellenzéki politikus: Palkovics László államtitkár és Hiller István korábbi szakminiszter a köznevelés helyzetét vitatták meg.
Az MSZP stadionok helyett az egyetemekben hisz, a szocialisták azt szeretnék, ha minél több fiatal kerülne be a felsőoktatásba - mondta az ellenzéki párt választmányi elnöke a szombati választmányi ülés után. Hiller István azt ígérte, hogy a Botka-kormány egyik első intézkedése a lex CEU eltörlése lesz.