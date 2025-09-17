Új baloldali blokkról beszélnek

A baloldal a huszonnegyedik órában van, hogy fel tudjon készülni a jövő évi parlamenti választásra. Azt is meg kell érteni, hogy külön-külön nem fog menni, egy új baloldali blokkra van szükség – mondta Mesterházy Attila a Táncsics Alapítvány által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.