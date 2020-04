Orrcsonttöréssel és koponyasérüléssel ért véget egy verekedés a hevesi piacon

Katalin kedd délelőtt szúrta le áldozatát, majd órákkal később visszatért hozzá.

Őrizetbe került az a 39 éves gödöllői nő, aki Pest megyei rendőrök gyanúja szerint kedden több szúrással megölte 42 éves ismerősét. A Faiskola téri gyilkosságról a Népszava is beszámolt, ahogy arról is, hogy a gyanúsított maga tett bejelentést a rendőrségen – a police.hu azonban most újabb részleteket közöl a történtekről. Ezek szerint a gödöllői R. Katalin egy eldurvuló veszekedés után, kedden délelőtt 11 óra körül többször is mellkason szúrta vitapartnerét, majd magára hagyta a vérző férfit. Órákkal később visszatért a helyszínre, és szembesült tettével, az áldozat élettelen testével. Este fél kilenc után aztán értesítette a rendőröket.