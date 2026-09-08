Videón, ahogy kidobó üt-rúg egy földön fekvő férfit a razzia célpontjává váló pécsi szórakozóhely előtt

A Baranya Varmegyei Rendőrkapitányság azután tette közzé a felvételeket, hogy a hatósági fellépés körül vita alakult ki a pécsi szórakozóhely és a városi hatóságok között.