A férfit két nappal később molinón is gyalázták a klub ultrái.
A miniszterelnök országjárásának egyik legfeszültebb állomása volt Pécel.
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A Baranya Varmegyei Rendőrkapitányság azután tette közzé a felvételeket, hogy a hatósági fellépés körül vita alakult ki a pécsi szórakozóhely és a városi hatóságok között.
Nézeteltéréseiket szerették volna rendezni ily módon - előállítás lett a vége.
Másokat még keresnek, vannak, akiket letartóztatnának.
Különféle eszközök is előkerültek a konfliktusban.
Pénzbüntetést szabna ki az ügyészség a magukról megfeledkező vásárlókra.
Vele együtt már ketten kerültek rács mögé a meccsel összefüggésben.
Az ítélet nem jogerős, ugyanis a zenész felmentésért fellebbezett.
A kecskeméti rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság és más bűncselekmények miatt indított eljárást.
Már a rendőrség is nyomoz a történtekkel kapcsolatban.
A biztonságiak szinte tétlenül nézték végig a történteket – állítja a súlyos sérülést elszenvedő sértett.
A verekedésben egy zenedoboz is előkerült.
Egy fűkasza nyele is előkerült a vitában.
Ellopták a telefonját és összeverték a férfit.
A hazai szurkolókat be sem vonták programba, a vendégcsapat kísérői egymás csépelésével voltak elfoglalva.
Féltékenység miatt esett egymásnak két társaság, focicsapatnyi haragos ütlegelte egymást.
Csoportos garázdaság gyanújával indult nyomozás, három ember ellen pedig szabálysértési eljárás a XIII. kerületben, a Váci úton vasárnap délután történtek miatt - közölte a rendőrség.