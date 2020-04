Tombol a családon belüli erőszak a világban

Hiába kérték Ferencet arra, hogy hagyja el a Szent Márta-házat, ő paptársai körében akar maradni. A lelkipásztorok a járvány elleni küzdelem frontvonalában vannak.

Ferenc pápa múlt pénteken 2013 óta tartó pápaságának talán legmegrázóbb szertartását tartotta. Az üres Szent Péter téren, zuhogó esőben mondta el Urbi et orbi áldását. Különösen drámai volt a pillanat, amikor megcsókolta Krisztus keresztjét. Megindító pillanat volt, mégis sok hívő megrettent, nem túl veszélyes-e ez ebben a helyzetben. A pápa nem csak 83 éves kora, hanem több évtizede fennálló tüdőproblémái miatt is különösen veszélyeztetett. Eddig három koronavírus-tesztet végeztek el rajta, mindegyik negatív volt. A Vatikán azonban nem tudja függetleníteni magát a járványtól, már hatan fertőződtek meg a városállamban, köztük egy bíboros, Angelo De Donatis római helynök. Március 30. óta kezelik a római Gemelli klinikán, állapota kielégítő. Ő azt mondta, hogy megbetegedésére lehetőségként tekint, átérezheti sok testvére szenvedését. A bíboros hivatala a Lateráni palotában található, a Lateráni bazilika közvetlen közelében. A kórházba kerülése előtti napokban nem járt a Vatikánban, Ferenc pápával telefonon tartotta a kapcsolatot. Sokkal aggasztóbb, hogy Matteo Bruni szentszéki szóvivő közlése szerint már két olyan személy Covid-19 tesztje lett pozitív, akik a Szent Márta-házban laknak, ugyanott, ahol a pápa. Mindketten önkéntes karanténba vonultak, egyikük a Vatikán államtitkárságának munkatársa. Bár a vírushordozók nem kerültek közvetlen kapcsolatba a katolikus egyházfővel, a pápa közvetlen munkatársai egyre jobban tartanak attól, hogy Krisztus földi helytartója is megfertőződhet. Ezért már szinte könyörögtek neki, hogy hagyja el a Szent Márta-házat, s költözzön az Apostoli Palotába, vagy a még biztonságosabbnak tartott castelgandolfói rezidenciára. Ő azonban nemet mondott. Már megválasztása után feltűnést keltett azzal, hogy nem a díszes Apostoli Palotát választotta, nyaranta pedig nem költözött Castelgandolfóba. Bizonyos óvintézkedésekre azért mégiscsak hajlandó, egy ideje már nem a kantinban fogyasztja el ebédjét, hanem második emeleti szobájában. Ideje nagy részét itt tölti, ritkán mozdul ki, kevesen látogatják, az audienciákat felfüggesztették. Arra nem tudták rávenni, hogy a nála vizitálókat ne kézfogással üdvözölje, de legalább tart magánál fertőtlenítő zselét. Akik találkoznak a pápával, azoknak kötelező előtte kezet mosniuk. A Vatikán is átállt a digitális világra, reggelente nézettségi rekordokat dönt az olasz közszolgálati csatorna, a RAI, amikor élőben közvetíti az egyházfő szentmiséit. XVI. Benedek emeritus pápa sem hagyja el lakhelyét, a Mater Ecclasiae-kolostort, egészsége már amúgy is megkopott, legfeljebb rövid sétát tesz guruló járókeretével a Vatikán kertjében. A Szentszék bevásárlóközpontja és gyógyszertára nyitva tart, de ugyanolyan korlátozások vonatkoznak rájuk, mint az olaszországi üzletekre. A papok a frontvonalban vannak, hiszen veszélyben is fel kell adniuk az utolsó kenetet, temetniük kell. A pápa kezdetben burkoltan bírálta is az Olasz Katolikus Püspöki Konferenciát, amiért az bezárta a templomokat - néhányat ezért újra megnyitottak. Ferenc úgy véli, a lelkipásztorok dolga ilyenkor az, hogy lelki támaszt nyújtsanak a rászorulóknak. Keddig 87 pap vesztette életét a járvány következtében Olaszországban, a milánói egyházmegyében egy hónap alatt tíz lelkipásztor halt meg. De nem csak Olaszországban, másutt is haltak meg papok, így Spanyolországban, Franciaországban, Mexikóban, az Egyesült Államokban. New Orleansban Gregory Aymond érsek koronavírus tesztje lett pozitív, Csehországban pedig Dominik Duka érsek vonult karanténba, miután egy nyugdíjas segédpüspöknek pozitív lett a tesztje.