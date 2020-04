Totális információs káosz, elbizonytalanodott járművezetők a BKV-nál

Teljes az információs káosz a BKV-nál, a járművezetők naponta több, egymásnak ellentmondó „házi” tájékoztatók között próbálnak eligazodni. Azt sem tudják, végül milyen menetrend szerint és mennyiért dolgoznak - panaszolja a cégnél működő Egységes Közlekedési Szakszervezet.

Egyre nagyobb a káosz a BKV-nál: nem tudják a járművezetők, hogy milyen utasítás, milyen menetrend szerint, milyen elszámolási rend alapján, vagyis pontosan mennyiért dolgoznak. Miközben még ebben a helyzetben is elvárják tőlük a tökéletes helytállást, megfosztották őket azoktól a kapaszkodóktól, amelyek biztonságot adtak nekik a munkában – közölte Naszályi Gábor. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint egyszerűen kiszámíthatatlan, hogy mikor, mihez kell igazodniuk a járművezetőknek. Rendkívüli helyzetben rendkívüli menetrend kell. Nem nyári, nem szombati, hanem rendkívüli – utalt az elnök a napokban joggal kritizált szombati és nyári menetrendre való átállásra. Igaz, az EKSZ már a változtatás informális hírére is jelezte: ez nem fog működni. Naszályiéknak azért lett igazuk, mert tapasztalatból tudják, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetre nem lehet meglévő, máskor működő sémákat ráhúzni, hanem már hetekkel ezelőtt ki kellett volna dolgozni egy speciális, működőképes fővárosi menetrendet. Hiába jelezte azonban az EKSZ elnöke írásban is a szakszervezeti aggályokat, ügyet sem vetettek rá. Naszályi szerint nem ez az első eset, hogy lesöprik a munkavállalókat képviselők javaslatait. Emlékeztet: a BKK a veszélyhelyzet bevezetésekor egy mozdulattal dobta vissza a munkavállalói javaslatok egy részét mindössze azért, mert a cégvezetésnek így „tetszett”. Nem voltak hajlandóak engedélyezni például felfüggeszteni az elsőajtós felszállási rendet és a sofőrök jegyárusítási kötelezettségét sem. Utóbbit azzal utasították el, hogy a jegypénztárosok sem kértek felmentést az árusítás alól. Naszályi emlékeztet: ezeket az intézkedéseket végül csak a főpolgármester utasítására volt hajlandó bevezetni a BKK. Azt viszont nem lehet elvárni a városvezetőtől, hogy pontosan ismerje a forgalmi helyzetet, amely alapján eldönthetné, hogy indokolt-e nyári vagy szombati üzemmódra átállítani a fővárosi közlekedést. A szakszervezeti vezető elvárja, hogy kiderüljön egyértelműen: kinek a felelőssége volt az ordítóan hibás döntés. Naszályi azt is furcsállja, hogy az ominózus, kudarcos kísérlet után Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója, aki az önkormányzati választások után a kormány által létrehozott Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója lett, csak utólag kifogásolta és kritizálta a megváltoztatott menetrendet. Az egyik közösségi oldalra azt írta, tudni lehetett, hogy az átállás kudarc lesz, nagy zsúfoltságot fog eredményezni. Ha tényleg előre tudta, miért nem szólt? Naszályi szerint egyenesen kötelessége lett volna figyelmeztetni az illetékeseket – adott esetben a BKK vezetőit – a szerinte előre látott kudarcra. Érdekes – mondja Naszályi keserűen –, hogy utólag a BFK-nál hirtelen mennyi okos ötlet sőt, még egy frissen összedobott konkrét közlekedési terv is megszületett. Ez a helyzet is egyfajta káoszt jelez, amellyel egyébként mindennap szembesülnek a járművezetők. Annak ellenére, hogy a cégnél működő szakszervezetek minden nap megpróbálják a legpontosabb információval segíteni a kollégáikat, egymásnak ellentmondó intézkedések születnek, naponta akár több is. Ez végtelenül veszélyes – szögezi le az EKSZ elnöke. Naszályi kijelentette: legalább ebben a helyzetben elvárják, hogy a BKV vonja be a munkavállalókat érintő változtatások előkészítésébe a szakszervezeteket, s felszólítják a BKK vezetőit, hogy szokásuktól eltérően legalább most vegyék figyelembe a munkavállalók szakmai javaslatait.