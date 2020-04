Olaszországban várhatóan május elején is érvényben lesznek a szigorú korlátozások

Az országok harmada kijárási korlátozás alatt áll – ez pedig a családon belüli erőszak felerősödéséhez vezetett. Egy magyar kezdeményezés életmentő információkkal segítene az áldozatoknak.

A családon belül erőszak számának növekedése az egész világon megfigyelhető ott, ahol korlátozzák az emberek szabad mozgását. Egy volt kínai rendőrtiszt szerint háromszorosára emelkedett a rendőrségen bejelentett esetek száma. Adriana Mello brazil aktivista szerint az országban 40-50 százalékkal emelkedett az esetek száma, Katalóniában 20 százalékos emelkedésről számoltak be, Cipruson pedig 30 százalékkal hívták többen a segélyvonalat, mint általában - írja a qubit.hu. Franciaországban egy hét alatt harmadával nőtt (Párizsban 36, Franciaország többi részén 32 százalékkal) az erőszakos cselekmények száma. A kormány a bántalmazottak számára 20 ezer (nyilván most üresen álló) hotelszobát foglalt le az áldozatok számára, ezen kívül 1,1 millió euró azonnali támogatást nyújt a megelőzésére, az áldozatok segítésére szakosodott szervezeteknek. A kormány spanyol mintára már megteremtette annak lehetőségét, hogy ha egy bántalmazott a patikában bemondja, hogy „19-es maszkot kérek”, akkor ebből a patikusok azonnal tudni fogják, hogy riasztani kell a rendőröket, mert egy áldozat áll előttük. Katie Ray-Jones, az amerikai National Domestic Violence Hotline civil szervezet elnök-vezérigazgatója szerint az erőszak emelkedésében semmi meglepő nincsen: a 2008-as gazdasági válság idején is megemelkedett a bántalmazások száma a munka nélkül maradt népesség körében, akkor viszont még volt menekülési útvonal, a problémás családok nem voltak karanténban. A stressz egyébként is növeli az erőszak kockázatát, ebből pedig a pandémia idején még azoknak is jut elég, akik nem bántalmaznak senkit, és őket sem bántalmazzák. Nőhet a kapcsolati erőszak áldozatainak száma a koronavírus-járvány idején, mert az otthoni összezártság miatt több feszültség keletkezhet az emberek között - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth rádió reggeli műsorában. Hozzátette a szükséges szabályok betartásával továbbra is működnek a titkos menedékházak, a krízisközpontok és a félutas házak, valamint a nap 24 órájában ingyenesen hívható +36/80/205-520-as telefonszám. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a kapcsolati erőszak nem magánügy, ezért fontos, hogy mindenki jelezze, ha ismer olyat, aki áldozattá válhat.



Segítség a bántalmazottaknak Az iskolai erőszak, a munkahelyi zaklatás és a családon belüli bántalmazás elszenvedőinek készít tartalmakat nonprofit célú internetes portálján egy online marketingesekből álló csapat. Az Arven magazin készítőinek célja, hogy „mire a járvány véget ér, és mire az iskolák, munkahelyek újra kinyitnak, a Google-ben ezek az írások előkelő helyen szerepeljenek” - írja a qubit.hu. Mint az a Facebook-felhívásukból kiderül: havonta 100-an keresnek rá a Google-ben arra, hogy "megerőszakoltak"; 50-en arra, hogyan "mit tegyek, ha utál a főnököm"; 30-40-en arra, hogy "lefeküdtem a tanárommal" vagy "megerőszakolt a tanárom". 10-20 keresés pedig arról panaszkodik, hogy "vernek a suliban". Ezek között a keresések között nagy számban vannak olyanok, akik segítséget keresnek. Közülük sokan nem találnak mást, csak fórumokat (ott további megalázást) vagy bulvárhíreket (amivel nem sokra mennek). A csapat ezen szeretne változtatni. Céljuk, hogy a segítséget kereső emberek egyszerű, kézzelfogható és konkrét információkat, útmutatókat találjanak, ha a rajtuk esett sérelmet a Google keresőjébe pötyögik. A honlap- és keresőoptimalizálásban jártas, korábban a TASZ munkatársaként dolgozó Verdes Tamás, a projekt egyik ötletgazdája megerősítette, hogy a magazinnal olyan embereknek szeretnének kézzelfogható információkkal, útmutatókkal segítséget nyújtani, akik a rajtuk esett sérelmet a Google keresőjébe pötyögik. Céljuk, hogy a magazint a Google az első találatok között szállítsa a képernyő előtt segítséget keresőknek. 2020-ban elsősorban az iskolai erőszak, a munkahelyi zaklatás és a családon belüli bántalmazás elszenvedőinek készítenek tartalmat.