Szijjártó a Huawei vezetőit fogadta, persze maszk nélkül

Pedig a cég ötvenezret küldött adományként Magyarországra.

A Wizz Air hat gépe nemrég landolt Pekingben, és szombaton több mint négymillió maszkot, valamint több százezer védőruhát szállít Budapestre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzésében. A politikus Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatóval tárgyalt. A megbeszélésen kiemelte: a Wizz Air kulcsszerepet játszik Magyarország "történelmének legnagyobb hazatérési akciójában" és az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök Magyarországra szállításában. Szijjártó Péter emellett fogadta a Huawei delegációját, amelyet Wu Biqiang, a Huawei Technologies ügyvezető igazgatója vezet. A Facebook-oldalán közzétett videó szerint a kézfogást könyökpacsira cserélték, de a résztvevők egyikén sem volt maszk. Pedig a küldöttség a repülőtéren még viselt ilyen védőfelszerelést. A miniszter kiemelte, hogy a Huawei az egyik legjelentősebb vállalat a világgazdaság digitális átállásának szempontjából, a cég Magyarországon is fontos beruházásokat hajt végre és több mint 2000 embernek ad munkát. A vállalat emellett hozzájárul az egészségügyi védekezéshez is, mivel egyebek mellett 50 ezer maszkot adományozott Magyarországnak, ezek péntek reggel érkeztek meg Budapestre - közölte a külügyminiszter.