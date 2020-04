A néppárti EP-frakcióból is kizárnák a fideszeseket, már megkezdődött az aláírásgyűjtés

A korlátozások időben is elnyújtják a járványt, de így nem terheljük túl az ellátórendszert – fejtegette az országos tiszti főorvos.

Nagy valószínűséggel nem kerüljük el a tömeges megbetegedések fázisát – mondta pénteken, az operatív törzs sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre, a Magyar Hírlap érdeklődésére Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos ismertette a friss járványügyi adatokat, és kedvezőtlen statisztikai számnak nevezte, hogy egy nap leforgása alatt öt idős, krónikus betegségekkel küzdő férfi hunyt el.

Tovább tart, de kezelhető lesz

Müllernek nem ez volt a legerősebb mondata: mint megjegyezte, a kijárási korlátozás betartásával, a személyes kontaktusok elkerülésével, elnyújthatóvá vált a járvány görbe: ez azt is jelenti, hogy a beavatkozás miatt hosszabb ideig tart majd a koronavírus-járvány Magyarországon, a fokozatosan növekvő betegszám mellett viszont fertőzötteket is el tudja látni az egészségügyi ellátórendszer. Ebben az is segít, hogy az utóbbi napokban, hetekben nagy mennyiségű védőfelszerelés érkezett Magyarországra: annyi, hogy abból Müller elmondása szerint újabb egyéni védőcsomagot tudnak küldeni a háziorvosoknak. Az előző pakk néhány sebészi maszkot és kis üveges kézfertőtlenítőt tartalmazott- a szerk).

Müller Cecília az Index kérdésére azt mondta, felesleges lenne tömegesen tesztelni az ország lakosságát, mivel ez nem hatna ki a járvány kezelésére. A tiszti főorvos szerint az országos halálozási arány még kedvezőbb is most, mint az elmúlt két év azonos időszakában.

31 kórházba érkezett védőfelszerelés

A rendőrséget és a kórházi parancsnokságot képviselő Kiss Róbert ezredes arról számolt be, hogy a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára, és az operatív törzs már azt is tudja, hány egészségügyi dolgozót, orvostan-hallgatót lehet átcsoportosítani, bevonni a védekezésbe. A Kiss elmondta, 31 kórházba érkeztek meg a Kínából beszerzett védőfelszerelések, és a rendőrségi állomány is új maszkokhoz, kesztyűkhöz jutott, amiket a Készenléti Rendőrségre szállítanak be.

Müller Cecília megpróbált eloszlatni néhány, betegséggel kapcsolatos tévhitet és tanácsokat adni kisgyereket nevelő szülőknek:

A kézszárítók elpusztítják a koronavírust – nem igaz, a langyos, szappanos vízzel történő kézmosás az igazán hatékony utána viszont érdemes megtörölközni például papírkendővel, mert a kórokozó „nem szereti” a száraz felületeket.

Az UV-lámpa fénye megöli a bőrön lévő vírusokat – UV-fényt helytelen rendszeresen használni saját testünkön, mert károsítja a bőrt. Más felületeken viszont lehet alkalmazni.

Klóros-alkoholos permettel borítani testünket – ez sem jó megoldás, mert roncsolja a bőrt és a nyálkahártyát, a szervezetbe kerülő vírusokat viszont nem pusztítja el.

Egyéb védőoltások is használhatnak a koronavírus ellen – a COV19 -es vírus ellen még nem létezik hatékony védőoltás. Más vakcinákat viszont járványidőszakban is érdemes beadatni, az ilyesmit a kötelező védőoltásra váró gyerekeknél javasolt is. Müller azt javasolja, hogy az oltásra egyeztetett időpontban, tanácsadásra vigyük orvoshoz a gyerekeket, és a szobában csak egy gyerek és egy szülő tartózkodjon az orvoson kívül.

Az antibiotikumok nem hatékonyak a vírussal szemben – ez igaz, de a koronavírusos beteget kezelő orvos ettől még előírhat antibiotikumos kezelést, hogy megóvja a pácienst a bakteriális felülfertőzéstől.

Müller megköszönte az első frontvonalon harcoló háziorvosok és védőnők munkáját, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a személyes megkeresésüket is minimálisra kell csökkenteni, amit lehet, telefonon egyeztessünk velük.

Eljárások mutatják, hogy nehezen bírjuk a bezártságot

A rendészeti adatokról Kiss Róbert számolt be: már több mint 11668-an vannak hatóságilag elrendelt házi karanténban, őket 82 ezer esetben ellenőrizték őket a rendőrök, és több száz szabálytalanságot találtak. A járőrök 564 szabálysértési feljelentést tettek a karantén-előírások megszegése miatt, 40 esetben figyelmeztették a lakókat, és 249 helyszíni bírságot szabtak ki. A kijárási korlátozás megszegése miatti eljárások száma is megugrott: a rendőrök itt 2044 esetben jártak el - ebből 1442 esetben csak figyelmeztették a céltalanul utcán sétálókat és csoportosulókat, 459 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A járvánnyal kapcsolatos rémhír-terjesztés miatt 36 esetben indult eljárás, 22 esetben közveszéllyel való fenyegetés, 33 esetben csalás, 10 esetben pedig járványügyi szabályszegés miatt léptek a rendőrök.

Kisst a Hajdú-Bihar Megyei Napló arról kérdezte, hogy tömeges fertőzési időszakban a stadionokban is helyeznének el betegeket. Az alezredes csak annyit mondott, hogy ebben a témában még a tervezés szakaszában vannak.

További kérdésként merült fel, hogyan kezelik az Amerikából hazamenekített magyarokat. Müller Cecília szerint többségükre ugyanúgy két hetes házi izoláció vár, mint azokra, akik máshonnan jönnek – azonban, ha az illető hatósági igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy az Egyesült Államokban már letöltötte a házi karantén időszakát, ezt itthon nem kell megismételnie. Mindez azért is meglepő, mert az amerikai karantén után hazatérő betegek ezek szerint a repülőn órákig ülnek egy légtérben olyanokkal, akik nem voltak korábban karanténban, vagy nem tudják igazolni azt. Akik azonban igazolással érkeztek, itthon mégsem kell lakásaikba visszavonuljanak, csak a kijárási korlátozás vonatkozik rájuk.