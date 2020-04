Leállhat a segélyezés is Afrikában az utazási korlátozások miatt

Aggasztó mellékhatással járnak számos afrikai országban az új koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások: a segélyszervezetek nem tudják az új helyzetben eljuttatni humanitárius szállítmányaikat és szakembereiket a külső segítségre szoruló térségekbe.

Az Alima nevű orvosi segélyszervezet például ezen a héten adott volna át egy új műtőt Burkina Fasóban, de az ország a járvány rohamos terjedése miatt még azelőtt lezárta a határait, hogy a szervezetnek dolgozó sebész és aneszteziológus megérkezett volna. Ha a válság elhúzódik, az Alima arra kényszerülhet, hogy bezárja a gyerekeket és várandós nőket segítő afrikai egészségügyi központjait. A Közép-afrikai Köztársaságban az egészségügyi hatóságok jelezték, hogy várhatóan el kell halasztani egy kanyaró elleni oltási programot, mert késik az oltóanyag szállítása Franciaországból. Az 5 milliós lélekszámú országban ráadásul mindössze három lélegeztetőgép áll rendelkezésre arra az esetre, ha koronavírus-fertőzötteket kellene ellátni - jelezte a Norvég Menekültügyi Tanács. A Szaharától délre eső területen Afrikában már több mint 3 ezer koronavírusos fertőzést jeleztek, és nagyjából százan haltak meg a vírus okozta betegség miatt. A járvány miatt a világ néhány legszegényebb, rendszeres segélyre szoruló országa is kénytelen volt lezárni szárazföldi és tengeri határait. A segélyszállítmányok késlekedése mellett a segélyszervezetek a légi közlekedés leállása miatt most a munkatársaikat sem tudják eljuttatni oda, ahol szükség lenne rájuk, és a már terepen dolgozó szakembereiket nem tudják leváltani. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű nemzetközi segélyszervezet arra figyelmeztetett, hogy Burkina Fasóban például máris komoly élelmiszer- és ivóvízhiány alakult ki. A szervezet szerint létfontosságú lenne még a nyár beköszönte előtt segélyeket juttatni az országba, mert a malária és az alultápláltság ebben az időszakban okozza ott a legtöbb gondot. Az MSF a koronavírus-járvány miatt kénytelen volt felfüggeszteni a kanyaró elleni oltási programját Burkina Fasóban. Aloysius John, a Nemzetközi Karitász katolikus segélyszervezet vezetője arra intett pénteken, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegség egyes szegényebb afrikai országokban még annál is súlyosabb következményekkel járhat, mint amilyen helyzetbe a leginkább érintett nyugat-európai államok kerültek.