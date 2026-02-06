Így élelmiszercsomagok, egészségügyi felszerelések és víztisztító berendezések érkezhetnek a világtól elzárkózó kommunista diktatúrába.
A Gázai övezetben zajló háború, amelynek pusztításai egyre inkább megkérdőjelezik, lehet-e a közeljövőben bármilyen szintű megbékélés az izraeliek és a palesztinok között, az eddigieknél is tragikusabb szakaszba érkezett.
Több mint kétséges a háborús helyszínen éhező kétmillió ember segélyezése. A német kancellár szerint Izrael pusztító támadásait már nem tudja alátámasztani a terrorizmus elleni harccal.
A tanácskozáson egyedül a magyar nagykövet mutatott fel piros lapot.
Aggasztó mellékhatással járnak számos afrikai országban az új koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások: a segélyszervezetek nem tudják az új helyzetben eljuttatni humanitárius szállítmányaikat és szakembereiket a külső segítségre szoruló térségekbe.
Nem sikerült eredményeket elérni a kábítószerellenes küzdelemben Afganisztánban, pedig az Egyesült Államok 10 milliárd dollárt folyósított erre a célra - mondta hétfőn John Sopko, az afganisztáni újjáépítés amerikai különleges főellenőre a CNN amerikai hírtelevíziónak.