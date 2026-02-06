Tömeges éhhalál fenyeget a Gázai övezetben

A Gázai övezetben zajló háború, amelynek pusztításai egyre inkább megkérdőjelezik, lehet-e a közeljövőben bármilyen szintű megbékélés az izraeliek és a palesztinok között, az eddigieknél is tragikusabb szakaszba érkezett.