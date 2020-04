Lezár 31 várost a személyforgalom előtt Törökország

Komoly következményei lesznek annak, ha Orbán Viktor nem tud időt szakítani azon politikusokra, akik élesen bírálják a kormányt a felhatalmazási törvény elfogadása miatt.

Németországban betelt a pohár, egyre hevesebben bírálják a magyar kormányt. Heiko Maas külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a magyar miniszterelnök az alapvető demokratikus jogok korlátozására használja fel a koronavírus elleni küzdelmet. Ennek következményei kell, hogy legyenek az Európai Unió pénzügyi keretei elosztásánál – fejtette ki sajtóértekezletén hozzátéve, Németország az Európai Unióban nincs egyedül ezzel a véleményével. „Ezért is fontos az, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg: az intézkedések egyáltalán összhangban vannak-e az európai jogrendszerrel” – fejtette ki. Az EU következő hétéves költségvetése során pénzügyi következményekkel kell járnia annak, ha egy ország nem tartja tiszteletben az EU alapértékeit. Előzőleg Steffen Seibert német kormányszóvivő Magyarország konkrét említése nélkül is arra figyelmeztetett, hogy az alapjogokat a koronavírus elleni védekezés során is tiszteletben kell tartani. Fontos jelzésnek nevezte, hogy egy sor uniós tagország írta alá az ezzel kapcsolatos állásfoglalást. Johannes Hahn, az EU költségvetéséért felelős osztrák uniós biztos nagyon aggasztónak nevezte a magyarországi fejleményeket. A Spiegel hamburgi hetilapnak elmondta, ha bebizonyosodik, hogy Magyarország eljárása az EU alapértékeibe ütközik, akkor cselekedni kell. Emlékeztetett arra, az EU 14 országában vezettek be rendkívüli törvénykezést, ez azonban ezekben az államokban az ellenzék és a parlament egyetértésével történt. „Nem értem, miért jár Magyarország másik úton, még ha Orbán kormánya kétharmados többséggel kormányoz is”. Katarina Barley, az Európai Parlament német alelnöke az AFP hírügynökségnek elmondta, az Európai Bizottság túl lassan reagált a magyar törvény elfogadása ügyében. Michael Roth uniós ügyekért felelős német államminiszter kifejtette, a magyar kormánynak a feszültséget enyhítő intézkedéseket kell tennie. Egyúttal úgy vélte, be kell vezetni egy jogállamisági mechanizmust, melynek során rendszeresen megvizsgálnák a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését.