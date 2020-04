Babis nem zárja ki, hogy már húsvét előtt enyhíthetnek a korlátozásokon Csehországban

A leállás becslések szerint több mint 20-30 ezer embert érinthet.

Oroszország járványügyi megfontolásokból péntek éjféltől határozatlan időre felfüggesztette a külföldön rekedt állampolgárainak tömeges hazaszállítását. A későbbiek során elindítandó charterjáratok menetrendjének közzétételét hétfőre ígérte a koronavírus terjedése elleni küzdelmet irányító orosz operatív törzs. Azok támogatására, akik hazatérési szándékukat az orosz kormányablakon keresztül jelezték, az orosz kormány 500 millió rubelt (2,2 milliárd forintot) különített el. Marija Zaharova külügyi szóvivő közölte, hogy az összeget az elosztására feljogosított külügyi tárca még nem kapta meg. A leállás becslések szerint több mint 20-30 ezer embert érinthet. Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet szerint egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a kétezret a hazatérni kívánó oroszok száma. Az Aeroflot pénteken törölt New York-Moszkva járata legkevesebb 250 orosz állampolgárt szállított volna. Az orosz nagykövetségek, konzulátusok több országból a külföldön rekedtek megsegítéséről számoltak be. Zaharova szerint a legnagyobb nyomás az Ázsiában működő külképviseletekre nehezedik. Az orosz szövetségi idegenforgalmi ügynökség (Roszturizm) szerdán azt közölte, hogy két hét alatt 160 ezer szervezett turistát szállítottak haza. A szombaton közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 582 fővel nőtt, és elérte a 4731-et. Közülük 3357-et Moszkvában kezelnek. A halottak száma kilenccel nőtt, és elérte a 43-at, a gyógyultaké pedig 52-vel, és jelenleg 333. Az orosz régiók túlnyomó többségében kijárási korlátozásokat vezettek be. Az orosz védelmi tárca szombaton közölte, hogy Szerbiába megérkezett a 11. orosz segélyszállító repülőgép, Olaszországban pedig az orosz katonai szakemberek eddig 24 idősotthont fertőtlenítettek.