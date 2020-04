„A kormány egy igazságtalan megszorító csomaggal kezdte a válságkezelés második ütemét” – Tizennégy budapesti polgármester tiltakozik

Egyebek mellett elbocsátási stopot, a „luxusberuházások” leállítását, valamint egy alapjövedelem azonnali bevezetését sürgetik.

MSZP a kormány által Aza kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkítő csomagot javasol – mondta Kunhalmi Ágnes, a szocialisták országgyűlési képviselője szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus aránytalannak és szelektívnek nevezte a kabinet elképzeléseit, aláhúzva, hogy szerintük a szolidaritásnak és versenyképesség megőrzésének egyszerre kell érvényesülnie. Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, nagyon hiányolják a kormány tervei közül az „oligarchikus nagytőke” közteherviselését. A szocialista képviselő elmondta, üdvözlik, hogy a kabinet az MSZP javaslatát elfogadva 500 ezer forintot juttat az egészségügyi dolgozóknak, bár örültek volna, ha ezt nem nyáron, hanem azonnal megkapják az érintettek. Megjegyezte még, hogy további béremeléseket javasolnak az egészségügyi és szociális szférában. Kiemelte: szeretnék, ha a kormány a munkanélküli ellátást 3 hónapról 9 hónapra emelné és 100 ezer forintban minimalizálná annak összegét. Kunhalmi Ágnes arra kérte a kabinetet, hogy átmenetileg vállalja át a bérek 75-80 százalékát a cégektől, továbbá – szintén átmenetileg – vezessen be hatósági árat az alapvető élelmiszerekre, a védőfelszerelésekre és fertőtlenítőkre. Az MSZP emellett fontosnak tartaná egy elbocsátási stop bevezetését is – tette hozzá. Hangsúlyozta, a kormánynak áprilisra előre kellene hoznia az év végén esedékes nyugdíjkiegészítést, a 2,8 százalékos nyugdíjemelés helyett pedig minimum 6,5 százalékos növelésre lenne szükség. Kunhalmi Ágnes megismételte pártja azon javaslatát is, amely a 60 év felettiek esetében lehetővé tenné a korengedményes nyugdíjazást. Szólt arról is: szeretnék, ha az önkormányzatoktól nem elvennének forrásokat, hanem újakat adnának nekik, mivel nagy részt vállalnak a vírus járvány elleni védekezésben.

„Se helye, se ideje a luxusberuházásoknak”

Ötvenszázalékos béremelést, valamint a „luxusberuházások” leállítását követeli az LMP országgyűlési képviselője. Csárdi Antal szombati online sajtótájékoztatóján, reagálva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseire, döbbenetesnek nevezte, hogy az önkormányzatok gépjárműadó-elvonásra számíthatnak. A politikus helyes döntésnek ítélte az egészségügyi dolgozók 500 ezer forintos pluszjuttatását, szerinte azonban „nincs rendben, hogy úgy csinál a kormány, mint ha ajándékot adna”. Pártja ezért azt kéri, hogy a kabinet 50 százalékkal növelje az ágazatban dolgozók bérét, amelyre megítélésük szerint megvan a fedezet a büdzsében. Az önkormányzatok a védekezés frontvonalában vannak – mutatott rá a képviselő –, feladatuk az idősellátás, az otthon tartózkodó betegek és a karanténban lévők ellátása is. Megszorítások helyett ezért támogatni kell az önkormányzatokat, forrásokkal és védőfelszerelésekkel egyaránt – tette hozzá. „Se helye, se ideje a luxusberuházásoknak” – folytatta, és azok leállítását követelte. Példaként a Liget Budapest projektet említette és a Hungaroring Zrt. milliárdos támogatását, megjegyezve: a sort hosszasan folytathatná. Szerinte ezek költségeit a védekezésre kellene fordítani. Kijelentette: mind az önkormányzatok, mind az ellenzéki pártok partnerek a hatékony védekezésben, a források alapját azonban ehhez a kormányzat tudja megteremteni.

Százszázalékos béremelést kérnek az egészségügyi dolgozóknak

A Párbeszéd szerint a kormány által bejelentett egyszeri juttatás helyett százszázalékos béremelésre van szüksége a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozóknak – mondta az ellenzéki párt szóvivője, Újbuda alpolgármestere szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Barabás Richárd megismételte: a Párbeszéd továbbra is egy alapjövedelem azonnali bevezetését javasolja, hogy a járvány idején minden állampolgárnak legyen legalább havi 100 ezer forintos jövedelme. Az ellenzéki politikus elmondta, nem értenek egyet az önkormányzati források további elvonásával, hiszen a járvány elleni védekezésben nagy feladatokat vállaló települések egyébként is elesnek a helyi iparűzési adóból és a parkolási díjakból származó bevételeiktől. Barabás Richárd úgy fogalmazott, egy szolidaritási adó kivetésére is szükség van, amelyet az elmúlt időszakban állami megrendelésekből meggazdagodó oligarcháknak kellene befizetnie.

Húszpontos javaslat

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke kiemelte: a kormány által bejelenteni tervezett mentőcsomagnál kétszer nagyobb segítségre van szükség a koronavírus-járvány miatt. Kifejtette, hogy a kabinet egy 1300-1400 milliárd forintos csomagot kíván bejelenti a jövő héten, szerintük azonban ennél jóval nagyobb, mintegy 3000 milliárd forintos segítségre lenne szükség, amely a nemzeti össztermék 7 százalékának felelne meg. Magyarország egy ilyen lépéssel az európai országok középmezőnyébe kerülne egy ekkora vállalással – tette hozzá. Gyurcsány Ferenc közölte, javaslataikat húsz pontban foglalták össze, amelyek közül az első, hogy mindenkinek meg kell védeni a munkáját, akinek lehet, az állam ennek érdekében pedig adjon bérkiegészítő támogatásokat a bajban lévő cégeknek. Kiemelte, a munkájukat elvesztőknek is meg kell kapniuk korábbi bérük 80 százalékát, az álláskeresési támogatás idejét pedig ki kell tolni 6 hónapra, vagy legalább a veszélyhelyzet végéig. Megjegyezte, a gyermekeikkel otthon maradó szülők esetében be kell vezetni a „vírusszabadságot”, amely idejére az állam fizetné a korábbi bér 80 százalékát. A DK elnöke kezdeményezte továbbá, hogy az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapjanak egyszeri 50 ezer forintos támogatást, míg a 210 ezer forint feletti nyugdíjban részesülők egyszeri 10 ezer forintot. Gyurcsány Ferenc az egészségügyi és szociális területen dolgozóknak százszázalékos béremelést, míg a fegyveres, rendvédelmi szervek állományának újabb 500 ezer forintos támogatást kért. Emellett javaslatot tett egy rezsimoratóriumra is, amelynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetne kikapcsolni az alapvető közszolgáltatásokat. Gyurcsány Ferenc az állami és önkormányzati cégeknek 400 milliárd forintos támogató programot sürgetett, míg az önkormányzatoknak 500 milliárd forintos többlettámogatást kért megnövekedett feladataik ellátására. A DK vezetője szerint javaslataik fedezetéül az Európai Unó kétezer milliárd forintos támogatása, valamint a jegybank vagyona és – mint mondta – a pazarlás, lopás felhagyása szolgálhat.

Ander Balázs: Óriási az aránytalanság

Ander Balázs, a Jobbik alelnöke, a párt országgyűlési képviselője online sajtótájékoztatóján kifogásolta, hogy a kormányzat nem áll el a Budapest-Belgrád vasútvonal összességében ezermilliárd forintos felújításától. Óriási az aránytalanság: egyfelől ezermilliárd forint erre az „őrült projektre”, másfelől hetvenmilliárd forint azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik a koronavírus-járvány elleni harc frontvonalában küzdenek, és adott esetben az életüket kockáztatják azért, hogy magyar honfitársainkat meg tudják menteni – tette hozzá. Ander Balázs azt is kifogásolta, hogy az akcióterv csupán 55 milliárd forintnyi terhet róna a bankokra, amelyek korábban családok tízezreit tették földönfutóvá, juttatták koldusbotra, például „a devizahiteles csalásokkal”. Mindemellett közölte: hallja meg a kormány a közúti fuvarozók érdekképviseleteinek kérését és támogassa a szektort, piacot és munkahelyeket védve meg ezzel. Az ellenzéki képviselő hangsúlyozta: a hazai áruszállítás kétharmada közúton zajlik, az ágazat „lélegeztetőgépen tartja az országot” az ellátás biztosításával, így nemzetgazdasági érdek, hogy ez a rendszer ne sérüljön. Hozzátette, a környező országok mindegyike lépett már saját fuvarozóinak támogatása érdekében, versenyelőnybe hozva ezeket a cégeket a magyar piacon is. Azt is szorgalmazta, hogy a fuvarozókat nyilvánítsák közfeladatot ellátó személyeknek, a határokon pedig biztosítsanak nekik ingyenes koronavírus-gyorstesztet.