A járvány miatt munkaszüneti napokon sincs kamionstop

733 fertőzött, 34 halálos áldozat - itt tart a járvány Magyarországon.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 733-ra nőtt itthon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb két 80 év feletti idős beteg, és 66-ra emelkedett a gyógyultak száma is - közölte az operatív törzs a kormányzati tájékoztató honlapon. 13 435 ember van hatósági házi karanténba, miközben összesen 21250 mintavétel történt. A fertőzöttek valódi száma azonban az azonosítottakánél jóval magasabb,. Ezt az operatív törzs is elismeri, amikor közlik: a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Magyarországon már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.