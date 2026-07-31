Ötödik napja nem engedik be a kamionokat Szerbiába

Továbbra sem léphetnek be Szerbiába a kamionok. Az autósok és az Eurocity vonatok is csak Szabadkáig közlekedhetnek - értesült a HavariaPress. Ötödik napja vesztegelnek a feltorlódott járművek a magyar-szerb határ előtt, Csongrád megyében 580 kamion várakozik a parkolókban és az utakon – tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság kedd reggel az MTI-t.