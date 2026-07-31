Részlegesen feloldották a hétvégi kamionstopot, a postások naptejet kapnak, 14 településen már vízkorlátozás lépett életbe. Aki teheti, inkább maradjon otthon a következő napokban, de ha kirándul is, tüzet semmiképpen se rakjon az erdőben.
A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben.
Jön a nagy alku?
Az áruszállító nehézgépjárművek szombat este tíztől vasárnap reggel hatig szabadon közlekedhetnek, hogy mielőbb elérjék céljukat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a fuvarozók szakmai szervezeteinek nyomására döntött így.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javasolta, hogy a közúti fuvarozók időzítsék szállítási feladataikat a hétköznapokra.
A víruspánik felpörgette lakossági fogyasztást is, ennek ellátáshoz viszont folyamatos áru-utánpótlásra van szükség.
Vas és Győr-Moson-Sopron megyében hét útszakaszon rendeltek el korlátozást hófúvás miatt, Tolnában pedig a 61-es és 65-ös úton korlátozzák a kamionforgalmat - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd reggel az MTI-t. A rendőrség közleményei szerint Horvátországba sem Letenyénél, sem Barcsnál és reggel óta Berzencénél sem engedik be a 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveket.
Reggel 6 órától ismét áthaladhatnak a kamionok a letenyei magyar-horvát határátkelőn, ahol szerda késő estétől korlátozták a teherforgalmat a horvát hatóságok - írta az MTI rendőrség közlése alapján.
A tartós kánikula miatt, egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton és vasárnap korlátozás nélkül közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a magyarországi utakon - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).
A tartós kánikula miatt, egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton és vasárnap korlátozás nélkül közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a magyarországi utakon - tájékoztatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) pénteken.
Az erős havazás és szél miatt Kárpátalja valamennyi főútját lezárták a nagy teherjárművek előtt szombaton a közlekedési hatóságok, az ukrajnai megyében több mint húsz település maradt áram nélkül a mostoha időjárás következtében - adta hírül a Kárpátalja megyei rendkívüli helyzetek állami szolgálata.
Havazás miatt a horvát hatóságok lezárták a határt a berzencei átkelőnél a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek számára - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szerda éjjel.
Kamionstopot rendeltek el Baranya megyében az ónos eső következtében csúszóssá vált utak miatt kedden kora este - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján. A megye útjain a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek nem közlekedhetnek.
Felfüggesztik a kamionstopot a hétvégére az érkező hőhullám miatt - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) pénteken.
Megnyitották a szlovén hatóságok a határt a kamionok előtt, mintegy 500 kamion már el is hagyta Magyarország területét, a forgalom zavartalan - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Ismét behajthatnak a kamionok Győr-Moson-Sopron megyéből Szlovákiába, miután feloldották a forgalomkorlátozást a rajkai és a vámosszabadi határátkelőknél - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője péntek este.
Nem közlekedhetnek a tehergépjárművek a 8-as, a 82-es és a 83-as út egy-egy szakaszán Veszprém megyében az intenzív havazás miatt -közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
Miután a következő napokban a hőmérséklet meghaladja a 30 Celsius-fokot, a szakminiszter felfüggesztette a most következő hétvégére a kamionstopot - értesült a HavariaPress.
Július első szombatján életbe lép a nehéz tehergépjárművek meghosszabbított forgalomkorlátozása, a nyári kamionstop szombaton este 22 óra helyett már délután 15 órakor elkezdődik - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) pénteken az MTI-vel.
Engedélyezte a kamionok belépését Szerbiába kedd délelőtt az ottani határrendőrség, egyelőre azonban óránként csak húsz járművet fogadnak - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t.
Továbbra sem léphetnek be Szerbiába a kamionok. Az autósok és az Eurocity vonatok is csak Szabadkáig közlekedhetnek - értesült a HavariaPress. Ötödik napja vesztegelnek a feltorlódott járművek a magyar-szerb határ előtt, Csongrád megyében 580 kamion várakozik a parkolókban és az utakon – tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság kedd reggel az MTI-t.
A szerbiai határrendőrség tájékoztatása szerint nem léphetnek be az ország területére a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek – közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel az MTI-vel.
A télies időjárási körülmények miatt továbbra sem engedik be Szlovéniába a Magyarország felől érkező kamionokat. Ezeket a járműveket már Somogy és Fejér megyében is parkolókba terelik a rendőrök, nehogy azok Zala megyében feltorlódjanak.
Somogy, Zala és Vas megyében is a pihenőhelyekre, illetve kerülőútra terelik a kamionokat a rendőrök, miután a szlovén hatóságok csütörtök délelőttől az útviszonyok miatt megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú teherjárművek belépését az országba.
Bár a katasztrófavédelem felkészült a télre, tegnap megint összeomlott a közlekedés. Hiába sózták az utakat állítólag csütörtök reggelig. A kamionstopot pedig akkor rendelték el, amikor már számos vontató gátolta a forgalmat. Megbukott Bakondi sms-álma is, idén már nem is próbálkoznak szöveges üzenettel. Lapzártánkkor egy települést biztosan elzárt a hó a külvilágtól.
Tolna megye útjain, az M6-os autópálya kivételével, kamionstopot rendelt el a megyei védelmi bizottság a havazás miatt - tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-t.
Baranya teljes területén megtiltották a 7,5 tonna össztömegű kamionok közlekedését, miután a megyében intenzíven havazik, délutánra 5 centiméternyi csapadék hullott – közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pénteken az MTI-vel.