Berobbanással fenyeget a járvány Budapesten, szigorítják az ellenőrzéseket

Az operatív törzs tájékoztatója.

733-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma Magyarországon, két idős beteg pedig meghalt, így az áldozatok száma 34-re nőtt - ismertette az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. A mintavételek száma is jelentősen nőtt, 21250 tesztet végeztek a szakemberek. A vizsgálatok számának növekedése érthető, hiszen az egyre több fertőzött kapcsolatainak vizsgálata egyre több tesztet jelent. Hatósági házi karanténban 13435 ember van.

Az országos tisztifőorvos a fertőzéses esetek területi elosztását ismertetve elmondta: az összes hazai eset 41 százalékát Budapesten derítették fel, Pest megyével együtt pedig már 62 százalék ez a szám. Ez a koncentráció azzal fenyeget, hogy ezen a területen



berobbanhat a járvány és robbanásszerűen nőhet a fertőzöttek száma.

Ezért Budapesten fokozott fegyelemre és együttműködésre van szükség. A fenyegető helyzet miatt Budapesten az előírások betartását mostantól még szigorúbban ellenőrzik. Müller Cecília nyomatékosan kéri, hogy senki ne lazítson, tartsa be az előírásokat és ajánlásokat. Azt tapasztalják viszont, hogy sokan nem veszik komolyan kijárási korlátozásokat, illetve rosszul értelmezik az előírásokat. Ezért a tisztifőorvos emlékeztet: az időseknek szóló, a szükséges bevásárláshoz biztosított időablak nem arról szól, hogy ebben az időben az utcán lehetnek, találkozhatnak egymással. A lényege az, hogy ha már muszáj kimenniük a lakásból, a találkozások számának csökkentésével a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Újra és sokadszor nyomatékosan kérte az időseket, hogy tényleg csak a legszükségesebb esetekben menjenek el otthonról.

Müller Cecília szerint aggasztó, hogy az idő előrehaladásával a fiatalok türelme is fogy, egyre többen mennek el otthonról, találkoznak egymással. Őket arra kéri, hogy ne csinálják ezt, ne találkozzanak, ne csoportosuljanak, mert ők is terjesztői a járványnak, annak ellenére, hogy esetleg nincsenek tüneteik. A rendőrség is tapasztalta, hogy a jó idő beköszöntével egyre többen mennek ki a szabadba, találkoznak egymással - tette hozzá ehhez Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti munkatársa. Tapasztalataik szerint ezek a (rendőrül) csoportképző helyek elsősorban a Városliget, a Margitsziget és a Normafa, de úgy látják, hogy elsősorban fiatalok gyülekeznek a Szent Gellért tér és a belváros több utcájában. Az alezredes beszámolt arról is, hogy szombat éjjel és vasárnap hajnalban két konvojban összesen 219 magyar tért haza Tirolból. Növekszik a tömeg a romániai határátkelőknél is, ugyanis sok román vendégmunkás térne vissza Nyugat-Európába. Fő szabályként akkor engedik át őket, ha tünet- és lázmentesek, illetve ha garantált, hogy beléphetnek a célországba. Ezzel kapcsolatban a külügy minisztériumtól kértek tájékoztatást, amíg az meg nem érkezik, felfüggesztik belépésük engedélyezését.

A rendőrség eddig 103 305 esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak betartását - mondta. Ellenőrzik az üzletek nyitvatartását is, ebben az ügyben 64 feljelentést tettek, közülük Budapesten 41 esetben. A Budapesti Rendőr-főkapitányságra klülönösen sok feladat hárul a szabályok betartásának ellenőrzésében - mondta -, a fővárosi rendőrök 301 esetben intézkedtek, 24 feljelentést tettek, 24 alkalommal pedig helyszíni bírságot szabtak ki. A tájékoztató utáni - előzőleg emailben feltett - újságírói kérdések közül nagyon sokra most sem érkezett semmilyen válasz vagy semmitmondó sablonokat hallhattunk. A kijárási korlátozások esetleges szigorításával vagy enyhítéséval kapcsolatban Kiss Róbert elmondta: erről a kormány dönthet, az operatív törzs szerdán teszi meg ezzel kapcsolatos javaslatát. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e a maszkviselés kötelezővé tételét, Müller Cecília azt válaszolta: aki beteg vagy gyanakszik arra, hogy fertőzött, semmiképp ne mozduljon ki otthonról, telefonon hívja a háziorvosát. Ha nem beteg és növeli a biztonságérzetét, hordjon nyugodtan maszkot. Elhangzott egy kérdés, hogy a jó idő beköszöntével otthon, saját kertben lehet-e kisebb baráti találkozókat, családi összejöveteleket tartani. Erre Müller Cecília nagyon hosszan válaszolt, aminek a lényege, hogy

nem, semmi esetre sem.

Úgy hallani, nem minden szappan jó a kézmosásához, akkor melyik megfelelő - hangoztt egy kérdés, amire a tisztifóorvos elmondta, hogy valamennyi megfelelő, a lényeg az alapos és szakszerű kézmosás, hogy minden szennyeződést eltávolítrsun k a kezünkről. A tökéletes higiénia érdekében a folyékony szappanok használata javasolt.