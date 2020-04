A kínai nagy fal újabb szakaszait nyitották meg a látogatók előtt

Az igazolt fertőzöttek számának növekedési üteme 5,4 százalékra mérséklődött az utóbbi napokat jellemző 7-9 százalék körüli szintről.

Tartósnak tűnik a koronavírus-járvány lassulása Németországban az igazolt fertőzöttek számának alakulásáról vasárnap megjelent adatok alapján. A nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) javaslata szerint húsvét után fokozatosan vissza lehet vonni a társadalom és a gazdaság működését takaréklángra állító korlátozásokat. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem vasárnap délelőtti adatai szerint Németországban 96 092 ember hordozza bizonyítottan az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 4933 esettel több az egy nappal korábbi 91 159-nél. Az igazolt fertőzöttek számának növekedési üteme 5,4 százalékra mérséklődött az utóbbi napokat jellemző 7-9 százalék körüli szintről. A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás alapján a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 9 nap. Ez pénteken még 8 nap volt. Azonban a vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma továbbra is lendületesen, 15 százalékot megközelítő mértékben emelkedik, szombatról vasárnapra 1275-ről 1444-re ugrott. Ezzel kapcsolatban Helge Braun kancelláriaminiszter egy vasárnapi lapinterjúban kiemelte, hogy már most "nagyon erős" terhelés alatt van az egészségügyi ellátórendszer, és egyes térségekből távoli vidékek kórházaiba kell átszállítani betegeket a zsúfoltság miatt. A miniszter - aki végzettségét tekintve orvos, és évekig intenzív osztályon dolgozott - hangsúlyozta, hogy a járvány még nem tetőzött, a fertőzöttek és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma egész biztosan tovább emelkedik, és a rendszer túlterhelődésének elkerüléséhez tartósan és jelentősen 10 nap fölé, "sőt valószínűleg 12 vagy 14 napra" kell emelni az igazolt fertőzöttek számának duplázódási idejét. Helge Braun a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című lapban közölt interjúban kifejtette, hogy a túlterhelődés megakadályozásához az ellátórendszer kapacitását is tovább kell növelni, és javítani kell az úgynevezett kapcsolatkövetés hatékonyságát, vagyis gyorsabban és megbízhatóbban kell megállapítani, hogy egy fertőzött a fertőzőképesség kezdetétől kikkel került annyira közeli fizikai kapcsolatba, amely lehetővé tehette a vírus továbbadását. Jelezte, hogy a kormány elképzelése szerint ebben az ügyben egy közös európai fejlesztésű alkalmazásra lehet támaszkodni. Szavai szerint a berlini vezetés az úgynevezett személyes adatok biztonságát garantáló páneurópai kapcsolatkövető rendszerre (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing - PEPP-PT) építheti a járványügyi védekezés további lépéseinek egy részét. A még fejlesztés alatt álló rendszeren nyolc európai országban több mint 130 szakértő dolgozik, a résztvevő intézmények között van a német Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI). Helge Braun aláhúzta, hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint a járvány lassítására szolgáló jelenlegi intézkedéseket legalább a húsvéti, illetve tavaszi oktatási szünet végéig, április 19-ig fenn kell tartani. A Leopoldina új javaslata szerint a húsvét utáni időszakban fokozatosan lazítani lehetne a korlátozásokon. Ehhez azonban a vírus elleni védőoltás és a vírus okozta betegséget gyógyító szer hiánya miatt új szabályokat kell bevezetni. A cseppfertőzéssel terjedő vírus továbbadásának akadályozására kötelezővé kell tenni a száj és az orr eltakarását közterületen, munkahelyeken, üzletekben, közintézményekben házi készítésű maszkkal, sállal vagy kendővel. Az orvosi maszkokat szigorúan az egészségügyi intézmények dolgozóinak kell fenntartani. A második fő szabály a kapcsolatkövetést szolgáló digitális megoldások - például a PEPP-PT - használata. A harmadik a jelenlegi heti 350 ezer koronavírus-teszt elvégezésre alkalmas tesztelési kapacitás további növelése és a széles körű, de célzott tesztelés, valamint a fertőzéssel szembeni ellenállóképességet vizsgáló úgynevezett szerológiai tesztek végzésére szolgáló kapacitás bővítése. A hét végén kiadott akadémiai állásfoglalásban a többi között az is szerepel, hogy erős a lakosság elkötelezettsége a járvány elleni küzdelem mellett, és ezt "átlátható és rendszeres kommunikációval" még tovább lehet emelni.