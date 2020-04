A mekkai zarándoklatot is elsöpörheti a járvány

Megfelelő védőeszközök híján majdnem minden ötödik orvos betegállományba került, de a közvéleményt különösen megviselte két fiatal nővér halála.

Ma este veti be a Downing Street 10. csodafegyverét a koronavírus-válság leküzdésére: Erzsébet királynőt, aki 1952-es trónra lépése óta mindössze negyedszer szólal meg szokás karácsonyi üdvözletén kívül. Az előző alkalmak az Öböl-háború, Diana hercegnő végzetes balesete és Erzsébet anyakirályné halála voltak. A tévé- és rádiócsatornákon kívül a közösségi médiában is sugárzott, előre ismertetett üzenetben a 93 éves uralkodó sajnálkozásának ad hangot a britek által is "elszenvedett fájdalmak, nehézségek és pénzügyi veszteségek" miatt, külön is adózva az egészségügyi szolgálat (NHS) személyzetének munkája előtt, és emlékeztetve a lakosságot a kijárási korlátozások fontosságára. Az uralkodó a karantén-kötelezettségre való emlékeztetéssel összhangban van a több mint egy hete önkéntes karanténban lévő Boris Johnson kormányfővel, a már felgyógyult Matt Hancock egészségügyi miniszterrel, valamint a közegészség- és járványügyi hatóságok vezetőivel, akik az egész hétvégén nem győztek érvelni a "társadalmi távolságtartás" érvényesítése mellett. A szigetország általában fegyelmezett lakosságának nagy része követte a szabályokat és legfeljebb közös háztartása tagjaival merészkedett ki a végre csodálatos napsütésben a szabadba. Matt Hancock vasárnap azonban nyíltan megfenyegette a felelőtlenebbeket, hogy betiltja a szabadtéri testgyakorlást, ha fittyet hánynak a korlátozásokra.



A The Sunday Times és a Royal College of Physicians orvosi kamara közös felmérése alapján az NHS a kormány által felvázoltnál is súlyosabb helyzetben van. Minden ötödik orvos betegszabadságra vagy karanténba kényszerült. Kemény megpróbáltatásoknak van kitéve London belvárosa és észak-keleti része, ahol a doktorok harmada hiányzik. Ahogy egy sürgősségi felvételi osztályon dolgozó orvos fogalmazott, a főváros NHS stábja "úgy hullik, mint az őszi légy", nem függetlenül a védőeszközök és immuntesztek változatlan hiányától. Az egész brit közvéleményt megrázta két ápolónő pénteki halála. Ők voltak a koronavírus hatodik és hetedik áldozata az egészségügyi dolgozók között. Mindketten a harmincas éveikben jártak, három-három gyermekük volt, egyikük sem szenvedett alapbetegségben és megszállottan végezték ápolónői munkájukat. Az 1,2 millió dolgozót foglalkoztató NHS-ben minden ötödik dolgozó tartozik valamelyik etnikai kisebbséghez, így nem meglepetés, hogy a szakma eddig megnevesített halottjai között is emlékeztettek arra, mennyire soknemzetiségű az odaadó személyzet.