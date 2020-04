108 évesen meghalt az allergia nagyapja

20 ezer ágyat készítettek elő a fertőzöttek kezelésére

Moszkvában az elmúlt nap alatt 536 fővel nőtt és elérte a 3893 a koronavírus-fertőzöttek száma - közölte vasárnap az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) fővárosi részlege. Országos szinten a fővároson kívüli növekedés 122 fő az igazoltan fertőzöttek száma 5389. Vasárnapra 45 beteg halt meg, míg a gyógyultak száma 355 volt. Anna Popova, a Roszpotrebnadzor vezetője a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy az óvintézkedéseknek köszönhetően mindeddig sikerült megelőzni a SARS-CoV-2 koronavírus robbanásszerű elterjedését. Rendkívül fontosnak nevezte, hogy az oroszok továbbra is tartsák magukat az "önizolációhoz". Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Vlagyimir Putyin legkevesebb még egy hétig távmunkában dolgozik majd. Állítása szerint ez nem áll összefüggésben azzal, hogy megfertőződött Gyenyisz Procenko főorvos, aki március 24-én körbevezette az elnököt a kommunarkai járványkórházon. Peszkov ugyanakkor elismerte: az a tény, hogy az orvos minden óvintézkedés ellenére megbetegedett, azt bizonyítja, hogy az egyetlen hatékony eszköz a fizikai kapcsolatok korlátozása. Putyin a COVID-19 betegség terjedésének megfékezése érdekében április 2-án országos fizetett kényszerszabadságot hirdetett ki, amelyet később a hónap végéig meghosszabbított. Peszkov hangot adott meggyőződésének, hogy a COVID-19-világjárványt gazdasági világválság fogja követni, ami közös nemzetközi fellépést fog majd megkövetelni. Elismerte, hogy a kényszerszabadság komoly megterhelést jelent az orosz gazdaságnak, de, mint mondta, a döntést meg kellett hozni mert "az emberek egészsége fontosabb ennél". Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester ugyanennek a Rosszija 1-nek azt mondta, hogy az orosz főváros kórházaiban 20 ezer ágyat készítettek elő a SARS-CoV-2-fertőzöttek kezelésére. Az Új-Moszkvában épülő járványkórház mellett egyébként tűz ütött ki. Több sátor leégett, egy munkás életét vesztette. Az Interfax hírügynökség szerint orosz fővárosban a hétvégén a megfigyelőkamerák felvételei alapján megbírságolták és kórházba szállították az első három fertőzöttet, aki megsértette a házi karantén szabályait. A büntetés mértéke 4 ezer rubel. (A rubel jelenleg mintegy 4,4 forintot ér.) Az orosz egészségügyi szolgálat honlapja kilenc ilyen esetről tudott, igaz ez nem tett különbséget a fertőzött és a külföldről való hazatárés után házi karanténba kényszerített szabálysértők között. Az orosz közösségi médiában nagy port vert fel, hogy a belvárosi Patriarsije Prudi parkban rendőrök szombaton őrizetbe vettek egy, a kutyáját sétáltató férfit. Az esetről készült, és az interneten elterjedt videofelvétel szerint a férfi azzal védekezett, hogy nem sértette meg a vonatkozó tilalmat, mert a kutyával nem távolodott el 100 méterre a házától. A rendőrök azzal érveltek, hogy a mesterséges tó körül kialakított közterület le van zárva, annak ellenére, hogy a területen mások is áthaladtak. A férfi, akit úgy szállítottak el, hogy a kutyáját sem hagyták hazavinni, 15 napi elzárást kaphat. Az orosz fővárosban és Moszkva egyébként engedélyezték, hogy az orvosi engedéllyel rendelkező kozmetikai szalonok a fokozott járványkészültség közepette is folytassák tevékenységüket. Az orosz parlamenti alsóháznak az oroszországi ügyekbe való külföldi beruházást vizsgáló bizottságának elnöke, Vaszilij Piszkarjov az Interfax hírügynökségnek elmondta: az irányítása alatt álló testület tanulmányozza egyebek között a Deutche Welle, az Szabadság Rádió, a Meduza és az MBH-media koronavírussal kapcsolatos tudósításait. Piszkarjov szerint az általa említett tömegtájékoztatási eszközök egyes, a lélegeztetőgépek állítólagos oroszországi hiányáról és az orosz katonák észak-olaszországi segélymisszióról szóló jelentései nem felelnek meg a valóságnak. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő bejelentette, hogy az orosz külügyminisztérium megkapta a külföldön rekedt oroszok támogatására fordítható 500 millió rubelt, amelyből a felnőttek napi 2400, a 14 év alatti gyerekek pedig 1600 rubelnyi segélyt kapnak majd. A hazatérni kívánó oroszokat hazaszállító chartergépeket szombaton 0 órakor állították le, azt, hogy melyeket és mikor fogják újraindítani, a várakozások szerint hétfőn fogják nyilvánosságra hozni