Kórházba vitték Boris Johnsont a koronavírus miatt

Az amerikai halálesetek csaknem fele New Yorkban történt - közölte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a vasárnap tartott sajtókonferenciáján. A kormányzó ugyanakkor hozzátette: vasárnap először fordult elő, hogy kevesebb halálesetet jelentettek, és reményei szerint ez azt jelentheti, hogy a vírus terjedése lassulhat. Bár azt is hozzátette: ezt még korai lenne kimondani. Az Egyesült Államokban magyar idő szerint vasárnap este majdnem 330 ezer diagnosztizált fertőzöttet és 9400, a vírus okozta Covid-19 betegségben elhunytat tartottak számon. Donald Trump amerikai elnök vasárnap katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Delaware államot és Észak-Dakotát, ami azt jelenti, hogy ezek a tagállamok is külön szövetségi anyagi segítséget kapnak a vírusellenes küzdelmükhöz. Az Egyesült Államokban eddig 42 tagállamot nyilvánított az elnök katasztrófa által sújtott vidéknek. Vasárnapra erőteljesen megnőtt a vírusfertőzöttek száma New Jerseyben és Louisiana államban is. Louisianában több mint 12 ezer új fertőzöttet regisztráltak és 409 ember halt bele a vírus okozta kórba. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója újságíróknak azt mondta, az államban a hét végére már nem lesz elegendő számú lélegeztetőgép, noha a kormányzat a szövetségi tartalékból szombaton további 200 lélegeztetőt küldött. Louisianában már mobilkórházakat is felállítottak. Dan Barbossa, a Ford gyár szóvivője vasárnap egy televíziós interjúban közölte: a cég egyik leányvállalatánál Michiganben tíz másodpercenként gyártanak egy arcvédő maszkot. Az egymilliomodik újonnan készült maszkot vasárnap szállították el New Yorkba. Missouriban és Alabamában is kijárási korlátozásokat rendeltek el a kormányzók. Jerome Adams altengernagy, az Egyesült Államok tisztifőorvosa a Fox televíziónak vasárnap nyilatkozva leszögezte: a következő hát drámai lesz, a megbetegedések és a halálesetek száma exponenciálisan fog növekedni. "Ez lesz a mi Pearl Harbourunk, a szeptember 11-énk, csak azzal a különbséggel, hogy a tragédia nem korlátozódik egyetlen helyszínre" - fogalmazott, utalva a második világháborúban megtámadott hawaii Pearl Harbour tragédiájára és a 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok ellen elkövetett terrorista merényletekre. Hozzáfűzte: a tragédia "az egész országban bekövetkezik, és azt akarom, hogy az amerikaiak megértsék ezt".