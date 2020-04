Kutyája miatt késeltek halálra egy fiatal férfit Budapesten

A háromfős társaság gyorsan kinézte magának az apró házi kedvenccel felszálló áldozatot, előbb a kutyát, majd gazdáját kezdték piszkálni.

Apró termetű kutyája miatt válhatott célponttá a 25 éves Gábor, akit péntek éjjel késeltek halálra az Orczy téren, egy villamoson – írja a Blikk

A lap szerint fiú a kis pincserrel és legjobb barátjával, Márkkal (24) tartott hazafelé a villamoson, amikor felszállt a két férfi és egy nő. Az egész egy perc alatt játszódott le, két megálló közt. Ahogy az a három ember felszállt, kiszúrták maguknak Gábort, elkezdték bökdösni a kutyát, piszkálni az orrát – idézte fel a történteket az újságnak nyilatkozó Márk – Gábor kérte őket, hogy hagyják békén a kutyát, erre az egyik fickó meglökte, majd leköpte. Amikor a védelmére keltem, engem is megütöttek, majd az egyikük kést rántott és Gáborba szúrta. Próbáltam segíteni, Gábor annyit nagyon szomjas, nem kap levegőt, és meg fog halni. Az áldozat sebét legjobb barátja próbálta elszorítani, hiába.

A rendőrség már a gyilkosság után húsz perccel, bravúros gyorsasággal elfogta a tetteseket A nyomozás során kiderült, hogy L. János (43) szúrta meg a férfit. Őt két kilométerrel odébb, a MÁV-lakótelepen fogták el. Társa, D. Károly (25) bűnsegédként vett részt a bűncselekmény elkövetésében, míg D. Évát (28) bűnpártolással gyanúsítják. A rendőrség kezdeményezte mindhármójuk letartóztatását.

A Kőbányai úton, a 28-as villamos vonala mentén tucatnyi mécses lángja lobog. Többen virágcsokrot is vittek Gábor emlékére. A fiatalember szülei Írországban élnek, most úton vannak hazafelé. Közben az áldozat kedvencét, Pepsit is kerestetik, mert a kis nőstény kutya világgá szaladt ijedtében.