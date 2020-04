Újabb fővárosi idősotthonban fertőz a vírus

Lesz bértámogatás és a nyugdíjasoknak 13.havi nyugdíj – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök mai online szózatában.

A kormány célja az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit új munkahelyet hozzunk létre – foglalta össze némileg megtévesztően a programját Orbán Viktor. A részletekből ugyanis kiderült, hogy minden korábbi tiltakozása ellenére lesz bérgarancia program is, vagyis megpróbálja a magyar kormány is megelőzni az elbocsátásokat. Az akcióterv a GDP 18-20 százalékát csoportosítja át az MNB programjaival együtt. A 2020-as költségvetés hiányát a GDP egy százalékáról a GDP 2,7 százalékára emeli a kormány rendeletileg, vagyis a költségvetési törvényt nem a parlament előtt akarják megvitatni. Az is sajátos, hogy a miniszterelnök ezeket a bejelentéseket nem a parlamentben, hanem egy online szózatban tette meg. Orbán szavaiból kiderült, hogy öt nagy programot indít a kormány.



1. Az első program a munkahelymegőrzést célozza, átvállalják a bérköltségek egy részét.

2. A munkahelyteremtést igyekszik beindítani, ennek érdekében 450 milliárd forint értékben támogatnak beruházásokat magyar magáncégeknél.

3. Kiemelt nemzetgazdasági ágazatok újraindítása: turizmus, építőipar, film és kreatív ipar.

4. A vállaltok finanszírozása: kamattámogatott hitelek 2000 milliárd forint értékben a cégek számára.

5. A 13 havi nyugdíj újraindítása, egyelőre egyhavi plusz ellátással.

Palkovics László koordinálja a gazdaságvédelmi programot, ezzel véglegesen megszerezte a gazdaságpolitika irányítását, Varga Mihály „csak” a pénzügyekért felel.